Central Food Hall Ladprao: l’oasi gastronomica di Bangkok

Coniuga le caratteristiche di una food hall e quelle di un supermercato internazionale di prima classe. La Central Food Hall Ladprao di Bangkok è stata ridisegnata da Interstore Schweitzer, con l'obiettivo di proporre un'oasi gastronomica nel cuore della città. Il concept sviluppato per la Central Food Retail Company includeva l’architettura, il layout, il design e la comunicazione instore, insieme allo sviluppo di marchi indipendenti. La società ha, inoltre, realizzato un nuovo logo che sarà utilizzato per tutti i punti di vendita della catena Central Food Hall. “Questa struttura -spiega l'azienda Interstore Schweitzer- è un luogo d’incontro per buongustai, dove è possibile mangiare e comprare cibi eccezionali”.

1 di 9

La struttura si sviluppa su un'area di 4.370 mq. I freschi rappresentano il cuore dell'offerta, e prevedono la presenza di specialisti in grado di accompagnare il consumatore nel suo percorso di spesa, fornendo consigli e informazioni sui prodotti da acquistare. Questo personale è solitamente posizionato accanto o davanti ai banchi di ogni reparto, per evitare qualsiasi barriera fisica con il cliente. In ognuno dei reparti freschi, dal panificio austriaco al macellaio tedesco fino agli esperti di vino e formaggio francesi, l'azienda ha sviluppato identità di marchio personalizzate compresi logo, packaging e abbigliamento del personale. Situato in mezzo ai reparti di alimenti freschi, la Central Eatery, con cucine a vista e menù vari.