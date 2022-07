Chef Express sviluppa nuovi strumenti per rendere la sosta smart e sicura, attraverso la App, le casse digitali e il sistema Webcam Park

Chef Express, società che gestisce tutte le attività di ristorazione di Gruppo Cremonini, punta sulla digitalizzazione con l’obiettivo di rendere la sosta dei viaggiatori più sicura e conveniente, e migliorare nel contempo l’attività lavorativa del personale. Il percorso di digitalizzazione voluto da Chef Express mette al centro sia i clienti, per migliorare l’esperienza nella sosta, sia i dipendenti, che possono concentrarsi su aspetti del lavoro a maggior valore aggiunto. Fulcro del progetto è la nuova App Chef Express, che integra il programma di fedeltà, la scontistica su alcuni prodotti e i servizi dedicati alla clientela: come gli sconti per i conducenti di camion e autotreni (truck driver), le guide turistiche o gli altri sconti per tutti i clienti, oltre alla possibilità di accedere alla fatturazione elettronica per la clientela business.

Altra novità riguarda l’installazione dei chioschi e delle casse digitali nei punti di vendita del canale autostradale per l’ordinazione e il pagamento diretto, con tutte le principali tipologie di pagamenti. I chioschi, studiati per una migliore esperienza di utilizzo, combinano design e interfaccia utente, offrendo un utilizzo semplice ed efficace.

L’ulteriore novità che completa il percorso di digitalizzazione è il sistema Webcam Park, soluzione tecnologica ideata, sviluppata e integrata nell’app, che permette ai clienti di monitorare, in tempo reale, la propria autovettura posteggiata all’interno delle aree di servizio. Il sistema è dotato di telecamere che permettono di controllare dal proprio smartphone l’area del parcheggio in cui è in sosta l’autovettura. Il tutto nel rispetto delle regole sulla privacy (Gdpr).

“Nonostante il forte impatto della pandemia sulla ristorazione, non ci siamo mai fermati e, al contrario, abbiamo accelerato sugli investimenti per le infrastrutture e l’innovazione, con oltre 20 milioni di euro investiti nel triennio solo sul canale autostradale -commenta Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express-. Oltre alla qualità dei menu, costantemente migliorata, garantita e apprezzata dai nostri clienti, oggi l’approccio ai nostri punti di vendita è decisamente orientato sul digitale, in linea con un nuovo trend di consumo che coinvolge tutti i nostri clienti. In più, miglioriamo l’attività del personale: dopo la pandemia siamo alla ricerca di 700 nuove risorse e, grazie alle innovazioni digitali, possiamo concentrare il lavoro dei nostri dipendenti su aspetti a maggior valore aggiunto, quindi al servizio del cliente”.

A supporto del progetto di digitalizzazione, Chef Express ha pianificato, in collaborazione con l’agenzia Life, una campagna radio nazionale e digitale. Composta da 4 soggetti differenti da 15’’, di cui uno istituzionale e tre verticali relativi alle novità di app, chioschi e webcam park, la campagna è in onda sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, rafforzata da una pianificazione digital, social e di influencer marketing che si prolungherà sino alla fine dell’estate.