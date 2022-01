Chef Express (Gruppo Cremonini) continua a investire sulla ristorazione per chi viaggia rinnovando la sua presenza all’interno della stazione di Firenze Santa Maria Novella, una delle più importanti del gruppo Grandi Stazioni Retail. In uno spazio di circa 700 mq, vicino all’uscita sul lato di via Valfonda, Chef Express ha aperto un ristorante McDonald’s completamente ristrutturato, e altri due formati di ristorazione che rappresentano una novità assoluta per Firenze: un locale dedicato alla piadineria romagnola a marchio Piadina di Casa Maioli, e Panella, storico marchio romano che integra panetteria-pasticceria-bar. Aperto anche un nuovo market Viaggio Italia, con ampio assortimento food che comprende prodotti tipici del territorio, come vini, cantucci e pasta tipica.

“Panella – Arte del pane dal 1929” è un marchio di panetteria e pasticceria ben conosciuto dai romani che da più generazioni frequentano la storica sede in via Merulana (quella del Pasticciaccio di Carlo Emilio Gadda), inaugurata quasi un secolo fa. Nel 2017 Chef Express ha stretto un accordo di licenza per sviluppare il brand nel settore della ristorazione in concessione, e il locale di S. Maria Novella è l’ottavo aperto, dopo quelli nelle stazioni di Roma Termini, Bolzano, Roma Tiburtina, negli aeroporti di Torino e Fiumicino, nell’Ospedale Gemelli a Roma, e nella grande area di servizio Q8 di Paderno Dugnano (MI). Il formato è presente in S. Maria Novella anche con un chiosco proprio sui binari, con analogo assortimento a disposizione di chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare a uno spuntino di qualità.

Piadina di Casa Maioli è un formato dedicato alla piadineria romagnola, che offre piadine con farciture tradizionali, leggere e gourmet, con la possibilità di scegliere tra impasto spesso, tipico della zona di Cervia, o sottile come usa nel riminese. Il brand, gestito da Chef Express dal 2019, ha 6 locali.

Mc Donald’s, già presente nella stazione di Firenze S. Maria Novella, è stato completamente ristrutturato in linea con il più recente layout del formato. Il ristorante di S. Maria Novella è il 23° che Chef Express gestisce in Italia, consolidando così la collaborazione che vede Chef Express partner di riferimento per lo sviluppo Mc Donald's nel travel.

“In una congiuntura difficilissima a causa del perdurare della pandemia, continuiamo a credere e a investire in questo mercato con la certezza che, insieme a tutto il settore del trasporto ferroviario, tornerà a crescere, grazie anche al previsto sviluppo della mobilità sostenibile -commenta Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express-. Operando con marchi propri e in licenza, la nostra azienda ha potuto offrire anche a Firenze una significativa varietà di offerta, proseguendo nella proficua partnership ultraventennale con Grandi Stazioni Retail”.