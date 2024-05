Cia-Conad alla prova dell’assemblea con numeri in crescita

L’incremento delle vendite ha superato il 9% a perimetro costante. Investimenti nella rete, nella logistica e sul fronte della sostenibilità

In vista dell’assemblea dei soci in programma il 23 maggio, presso Cesena-Fiere, Conad-Cia ha comunicato risultati 2023 in sensibile crescita. A cominciare dalle casse dei supermercati, che nello scorso esercizio hanno raggiunto quota 3,08 miliardi di euro (+11,2% in assoluto e +9,1% in omogeneo). La cooperativa ha venduto merce ai propri soci per oltre 2 miliardi di euro, con una crescita del +9,8%. Il patrimonio netto si attesta sopra quota 861 milioni di euro, dei quali oltre 116 milioni come capitale sociale.

Rinnovamento in atto

L’ad Luca Panzavolta sottolinea i cambiamenti in atto, a cominciare dal trasferimento nella nuova sede Sidera di Forlì e dalla creazione di un nuovo logo. “Nel 2023 abbiamo dovuto fronteggiare l’emergenza alluvione, ma nonostante la sede della Cooperativa si trovasse al centro dell’area colpita siamo riusciti a offrire un adeguato livello di servizio ai punti vendita associati e a ripartire in tempi record nei negozi colpiti, grazie a un lavoro di squadra eccezionale, dando allo stesso tempo sostegno alle popolazioni colpite: nel complesso il sistema Conad ha destinato oltre 2 milioni di euro a questo scopo”, sottolinea.

I numeri della rete

Lo scorso anno si è chiuso con 264 punti di vendita e 87 concept store: 27 bar e ristoranti “Con Sapore”, 22 parafarmacie, 24 petstore, 7 distributori di carburante, 7 negozi di ottica.

Nel complesso, tra negozi, cooperativa e società del sistema, lavorano quasi di 11.800 persone. La maggior parte dei contratti è a tempo indeterminato (oltre il 80%). La forza lavoro femminile rappresenta il 69% della rete, e oltre 1.800 sono i giovani sotto i 30 anni.

Investimenti dalla formazione alla sostenibilità

Presentando i dati, la società rivendica grande attenzione alla formazione, con oltre 16.700 ore/uomo erogate ed evidenzia che “la carenza di personale qualificato rimane uno dei principali problemi”.

Le nuove aperture sono state tre: lo Spazio Conad del centro commerciale Le Fornaci di Forlimpopoli (FC), il Conad City di Montereale Valcellina (PN), e l’apertura nella nuova sede del Conad City di San Piero in Bagno (FC). Inoltre, sono stati inaugurati 5 nuovi concept tematici e sono state effettuate 58 ristrutturazioni parziali.

Cia-Conad ricorda di aver “ulteriormente efficientato la propria logistica nel 2023” e di aver proseguito nella “costruzione del nuovo magazzino di Martellago (VE), che diventerà la sede operativa principale per l'area Nord Italia”.

La cooperativa nel 2023 si è dotata per la prima volta di un proprio bilancio di sostenibilità. La nuova palazzina Sidera, inaugurata a novembre, è caratterizzata da soluzioni costruttive e impiantistiche innovative, in grado di limitare i consumi e l’impatto ambientale.