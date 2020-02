Cia-Conad apre il suo primo Spazio Conad

Un punto di vendita inteso come uno spazio fortemente caratterizzato e immediatamente riconoscibile dal consumatore. Nasce con questa logica il format Spazio Conad. Dopo il primo test sperimentato a Roma da Pac2000A, anche Cia Conad propone il suo primo punto di vendita con la nuova insegna. Lo store è stato realizzato nelle Marche, a Fano (Pu), in via L. Einaudi 30.

La struttura, con una superficie di 6.145 mq, rispecchia le metrature previste per questo format che prevedono negozi con metrature tra i 6.000 e gli 8.000 mq, di dimensioni più ridotte. Il punto di vendita sarà gestito da Massimo Marchionni e Gianluca Capomaglla società Tre Effe di Ferminiano (, da due dei sei soci, i, già attiva sin dagli anni ‘90.

Spazio Conad di Fano

Questo ipermercato ex Auchan si presenta come un format ideale, secobdo Conad, per una spesa completa in grado di coprire ogni esigenza di consumo. Enfasi ai freschi con banchi serviti e a libero servizio. L’area comprende l’ortofrutta a libero servizio comprensiva di prodotti di IV e V gamma e del biologico confezionato, macelleria con il banco servito, pescheria assistita e con pesce congelato confezionato, gastronomia con banco caldo e rosticceria, panetteria. In quest’area Conad predispone la presenza di item rispondenti ai nuovi modi di consumo, dal biologico al locale, con un ampio assortimento di prodotti a Km zero. Presente anche l’area benessere, con le proposte di Verso Natura Conad, con le linee Bio, Eco, Equo e Veg, i prodotti senza glutine, quelli per celiaci e ad alta digeribilità.

Spazio anche al non food con una proposta che varia dai casalinghi alla tecnologia, dagli articoli per il tempo libero, al pet food, ma anche la parafarmacia Conad e i giocattoli.

L’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad, Luca Panzavolta, spiega: “Prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese dalla cooperativa nel marchigiano. Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per la convenienza, la qualità, i servizi. È particolare motivo di orgoglio acquisire, nella nostra rete di vendita, un ipermercato a Fano, città che storicamente ha contribuito alla nascita di Commercianti Indipendenti Associati Conad. È una scommessa imprenditoriale non scontata, anzi difficile in questo particolare momento, dovuto alla non semplice gestione di strutture complesse di queste dimensioni. Ma abbiamo voluto investire e crederci anche mettendo in salvaguardia tutti i posti di lavoro che sono stati confermati”.