Cibus 2024: La Torrente rinnova il suo impegno al 22º Salone Internazionale dell’Alimentazione

Vivi un viaggio attraverso i sapori autentici che fanno di La Torrente un punto di riferimento nel mondo delle conserve di alta qualità: a Cibus dal 7 al 10 maggio passa al Padiglione 5, Stand G004

Anche quest’anno La Torrente ha rinnovato il suo impegno nel partecipare al 22º Salone

Internazionale dell’Alimentazione: Cibus 2024, il prestigioso salone internazionale

dell'alimentazione. Dal 7 al 10 maggio 2024, Parma diventerà il cuore pulsante del mondo

gastronomico, e La Torrente pronti a condividere le eccellenze dei nostri prodotti con tutti

gli appassionati, i professionisti e gli addetti ai lavori provenienti da ogni parte del mondo.

Cibus 2024: un mondo di opportunità gastronomiche

Il Cibus è da sempre il punto di incontro tra produttori, operatori del settore alimentare e

appassionati di buona cucina. Quest'anno, La Torrente sarà presente per mostrare la nostra

dedizione all'alta qualità e alla tradizione culinaria italiana. Il nostro stand sarà un viaggio

attraverso i sapori autentici che caratterizzano i nostri prodotti, offrendo una prospettiva

unica sulla nostra storia e sulle nostre eccellenze gastronomiche. Avrete l'opportunità di

immergervi in un mondo di gusti figli della nostra terra, preparati con la passione che

contraddistingue La Torrente sin dal 1965. Ogni prodotto che portiamo sulle tavole degli

italiani (e non solo) racconta la storia della nostra dedizione alla qualità della materia prima

utilizzata e alla tradizione della nostra azienda.

Innovazione e Tradizione: La Torrente al Cibus

La nostra partecipazione al Cibus 2024 è un'occasione per dimostrare come La Torrente

riesca a coniugare maestria artigianale e innovazione. Presenteremo le primizie del nostro

catalogo, rimanendo fedeli ai principi che hanno reso il nostro marchio una scelta di

eccellenza nel panorama gastronomico. Vi invitiamo calorosamente a visitare il nostro

stand e a vivere un'esperienza culinaria indimenticabile. Potrete assaporare i nostri

prodotti, scoprire le storie dietro le nostre specialità e interagire con il team La Torrente.

Sarà un'opportunità unica per immergervi nella nostra passione per il cibo di alta qualità.

Vi aspettiamo a Parma dal 7 al 10 maggio 2024 per un'esperienza gastronomica straordinaria presso il nostro stand che sarà all'interno del Padiglione 5, allo Stand G004.

