Cigierre ha pubblicato il suo primo Report di Sostenibilità: nel 2024 ha erogato una media di 50 ore di formazione per dipendente

Dal primo Report di Sostenibilità pubblicato da Cigierre (oltre 370 locali in Italia e all’estero, con le insegne Old Wild West, Pizzikotto, Wiener Haus, America Graffiti, Shi’s e Smashie) spicca l'importanza della formazione che trova nella Cigierre Academy una dei cardini della strategia aziendale: nel 2024 sono state erogate 219.722 ore di formazione totali per una media di 50 ore per dipendente e un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. In Cigierre le donne rappresentano il 49,2% dei collaboratori (gli uomini il 50,8%) con 70 nazionalità diverse; il 61% del personale comprende giovani sotto i 30 anni. Gli under 30 sono il 74% delle assunzioni nel 2023. La percentuale di contratti a tempo indeterminato ha superato quella del 2022 del 15%. I collaboratori sono 4.400.

Nei ristoranti che fanno capo a Cigierre vengono serviti 25 milioni di pasti ogni anno a oltre 2 milioni i clienti al mese. Nel 2023 Cigierre ha aperto 16 nuovi locali e il valore economico generato è di 351,3 milioni di euro, con una crescita rispetto all’anno precedente che supera il 10%. Il valore economico distribuito è pari a 323,2 milioni di euro.

Sono più di 50 le realtà del territorio che nel tempo Cigierre ha contribuito a sostenere: il loro ambito di attività si estende dalla ricerca scientifica alla tutela delle donne, fino all’inserimento di bambini e ragazzi con diversi tipi di disabilità e alla lotta contro la fame e lo spreco alimentare. Tra queste figurano Telethon, Fondazione Dottor Sorriso, Il Tortellante, Action Aid e I Bambini delle fate. In particolare, nel 2023 sono stati investiti in attività a sostegno del territorio e della comunità sotto forma di liberalità e contributi associativi quasi 121.000 euro.

Prodotti bio e dop nei menu 2023

L'attenzione per la filiera si traduce nell’acquisto di diversi prodotti con certificazione bio. In particolare, nel 2023 i ristoranti Cigierre (soprattutto Pizzikotto) hanno utilizzato il 75% di conserve alimentari biologiche, così come il 33% dei latticini e delle uova, il 25% dei cereali e il 18% dei prodotti della categoria pane e pizza. Non sono mancati i prodotti con denominazione di origine protetta, caratteristica del 18% di latticini e uova nei piatti dei clienti lo scorso anno. Ridotti gli sprechi alimentari grazie a strumenti per la gestione degli ordini e per l’approvvigionamento dei ristoranti: una parte degli avanzi viene destinata ad associazioni come Lotta contro la fame e alla piattaforma Too good to go che aiuta le aziende a non sprecare il cibo invenduto.

Da più di 10 anni Cigierre si avvale di sistemi per accrescere l’efficienza energetica dei ristoranti, monitorare e abbattere i consumi di elettricità e acqua. Nei ristoranti dove sono in uso i pannelli elettrici intelligenti, l’azienda ha ridotto il consumo di energia di circa il 17%. I materiali utilizzati sono per la maggior parte rinnovabili (75%); anche l’incremento di quelli riciclati per ridurre l’impatto sulle risorse naturali vergini rientra nell’impegno a favore dell’ambiente. Nel 2023 l’utilizzo di plastica riciclata R-PET nelle confezioni delle bevande è aumentato dell’11% rispetto al 2022; più del 30% della carta utilizzata per l’asporto proviene da foreste gestite responsabilmente, certificata FSC.

“È con grande soddisfazione che presentiamo il primo Report di Sostenibilità di Cigierre -commenta Marco Di Giusto, ceo di Cigierre- un documento che rappresenta una dichiarazione di intenti e un impegno chiaro verso la trasparenza, l’etica e la responsabilità sociale e ambientale, evidenziando le azioni e le iniziative implementate nel corso del 2023 per promuovere uno sviluppo sostenibile. Le pratiche ambientali responsabili, il benessere dei collaboratori e il supporto alle comunità in cui operiamo sono valori essenziali che guidano le nostre scelte. Ogni nostra azione punta a ridurre l’impatto ambientale, garantire la trasparenza e promuovere un ambiente di lavoro etico e inclusivo –aggiunge Di Giusto-. Grazie all’innovazione continua e a un’offerta di qualità serviamo milioni di clienti e, allo stesso tempo, ci impegniamo attivamente in progetti sociali e ambientali, investendo nella crescita dei nostri dipendenti e creando valore condiviso. Siamo fieri dei risultati raggiunti e continuiamo a lavorare per un futuro sempre più sostenibile”.