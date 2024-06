Cioccolatitaliani apre il suo primo punto di vendita in Macedonia

Cioccolatitaliani, insegna del gruppo Gioia, debutta a Skopje, la capitale della Macedonia: continua il percorso di crescita nei Balcani

Cioccolatitaliani compie un altro passo nella sua campagna di aperture all’estero con l'inaugurazione del suo store a Skopje, il primo in Macedonia, nel centro commerciale East Gate Mall della capitale. Il marchio italiano scommette così ancora una volta sull’area balcanica, in cui è già presente a Pristina (Kosovo) e Tirana (Albania), confermando la volontà di proseguire a presidiare in maniera più capillare il territorio al di fuori dei confini nazionali.

Cioccolatitaliani scommette sulla Macedonia

L’attenzione verso la Macedonia “deriva dalle potenzialità di un Paese in progressiva fase di crescita -riferisce Vincenzo Ferrieri, ceo di Cioccolatitaliani-, geograficamente strategico e da sempre molto recettivo nei confronti della cultura gastronomica italiana di cui apprezza le diverse declinazioni, soprattutto quelle sottese alla nostra proposta in chiave chocology”.

Dal Medio Oriente alla Macedonia

La catena aveva aperto nel 2020 a Rabat, in Marocco, ed era già presente nell'area mediorientale dal 2013 a Riad, in Arabia Saudita, e a Doha, Qatar. Il potenziamento della rete non si era concentrato solo all'estero, avendo coinvolto anche la Sardegna e la città di Milano.

Cioccolatitaliani e il concetto di chocology

Cioccolatitaliani brand nato nel 2009 dalla famiglia Ferrieri, trova la sua definizione nel termine chocology, l’arte di mixare cioccolato e gelateria, pasticceria e caffetteria. Il marchio si propone di portare l’artigianalità made in Italy al centro di una narrazione estetica in cui materiali e colori sono pensati per fondersi con il mood identitario del brand.