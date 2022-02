Citterio promuove la bresaola per San Valentino

Per raggiungere i consumatori, fidelizzarli e instaurare un dialogo con loro, Citterio ha lanciato nuove modalità di promozione dedicando ai clienti tre ricette da realizzare con la bresaola del brand in occasione del San Valentino. Il salume diventa, quindi, il trend 2022 per la festa degli innamorati. Le ricette sono firmate dagli chef Citterio e sono state preparate con gamberi, caprino e quinoa, pensati come antipasti leggeri e facili da preparare. Tra gli ingredienti spicca la Bresaola della Valtellina Igp Citterio valorizzata per la sua versatilità. Il salume ha solo il 2% di grassi e poco più di 150 kcal per 100g di prodotto, ma molto nutriente e ricco di proteine, minerali e vitamine.

Sul sito aziendale Citterio fornisce ulteriori consigli di cucina.