ClioMakeUp Experience Store: un’apertura a Roma

Lo spazio ClioMakeUp Experience Store replica quanto già sperimentato a Napoli, Parma e Messina, con un format in total pink, come da tradizione

Si espande la rete di ClioMakeUp che apre un Experience Store a Roma, presso lo store Ovs in via del Tritone 172, un’importante arteria del cento storico, tra i rioni Colonna e Trevi, che collega largo Chigi e piazza di San Claudio con piazza Barberini. Lo spazio replica quanto già sperimentato a Napoli, Parma e Messina, con un format in total pink, come da tradizione del marchio, e un'esperienza improntata sulla multisensorialità dell’esperienza.

Assortimento

L'offerta comprende tutti i prodotti della linea ClioMakeUp, a partire dalle nuove uscite, tra cui il tonico viso esfoliante & illuminante Cliotonic o lo Spray Idratante & Fissante Mistyfix. Completano l'assortimento i prodotti della linea ClioMakeUp Skin: dal siero viso Pro-Age M.A.B.B. alla Maschera occhi rigenerante Paciocchi, dal Balsamo detergente e struccante SuperStrucco alla Mousse viso detergente e struccante WonderMousse.

"Intendiamo lo spazio ClioMakeUp Experience Store come u n luogo dove poter vivere una shopping experience completa e a 360 gradi -spiega la beauty influencer- dove le nostre preparatissime beauty expert sono sempre a disposizione per far scoprire dal vivo la nostra offerta e far provare i prodotti ClioMakeUp".