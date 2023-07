Coal (VéGé) chiude il 2022 in crescita del 3,1%

Coal, cooperativa socia di Gruppo VéGé, supera i 300 milioni di fatturato con i propri 350 punti di vendita in sei regioni cel Centro Italia

Coal chiude il 2022 con un fatturato in crescita del 3,1% superiore a 300 milioni di euro. La cooperativa marchigiana socia di Gruppo VéGé registra un utile netto per lo scorso esercizio di 1,2 milioni di euro e un patrimonio in crescita che sfiora i 68 milioni. I numeri nettamente positivi confermano il successo del modello di business dell'azienda.

La cooperativa conta più di 300 store in 6 regioni del Centro Italia e con il presidio aggiuntivo della Repubblica di San Marino; attraverso i brand Eccomi, Buongustaio e Coal il Gruppo ha raggiunto un fatturato alle casse di circa 450 milioni di euro.

Coal in costante crescita

Nono anno consecutivo di crescita per Coal che continua il proprio percorso valorizzato dalla struttura a rete di imprese che si fondano su relazioni e solidarietà tra i soci. A essi l'azienda ha liquidato premi per oltre 16 milioni di euro e un ritorno mutualistico di tre milioni. Le strategie, l’innovazione e la tecnologia proprie di Gruppo VéGé e di Coal permettono la costante crescita e gli sviluppi futuri sui brand.