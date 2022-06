Coal (VéGé): fatturato a 290 milioni di euro

Si chiude il bilancio 2021 per Coal (VéGé) con un fatturato che supera i 290 milioni di euro e una rete vendita formata da 320 store

Positivo il bilancio di Coal (VéGé) che nel 2021 ha registrato un fatturato che supera la soglia dei 290 milioni di euro. In occasione dell’approvazione del bilancio dello scorso anno, Coal ha confermato alla presidenza del gruppo Carlo Palmieri, al suo sesto mandato consecutivo. “ Siamo molto orgogliosi di questo risultato -dichiara Palmieri-. In un anno molto complesso, dettato dalla difficile situazione pandemica e da una lenta ripartenza, Coal è riuscita a crescere incrementando oltre agli utili anche il patrimonio stesso della cooperativa. Un risultato che testimonia la bontà degli investimenti operati durante l’anno e il grandissimo impegno di tutti i lavoratori ”. Sui risultati interviene anche Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé: "I risultati raggiunti da Coal sono una grande soddisfazione. Il loro successo riconferma l’importanza di partner strategici con cui collaborare per ampliare le prospettive del mercato".

La rete vendita Coal

Attualmente il gruppo opera con una rete di vendita di oltre 320 punti di vendita dislocati in sei regioni e nella Repubblica di San Marino con i marchi Coal, Eccomi e il Buongustaio.

Il Gruppo VéGé

VéGé, come raccontato in questo articolo, per l’ottavo anno consecutivo ha registrato una crescita con un fatturato al consumo di 11,95 miliardi di euro, pari a un incremento complessivo del 5,9% e una crescita, a parità di rete distributiva, del +3,1% rispetto al 31 dicembre 2020. Il Gruppo, dal gennaio 2022, si colloca al primo posto in Italia per numero di punti di vendita (con oltre 3.800 unità), occupando la quinta posizione nel canale Dettaglio con una quota di mercato del 7,5% (elaborazioni interne su GNLC settembre 2021 Nielsen).