Gruppo VéGé: fatturato a +6,7% e 677 mln risparmiati ai consumatori

Gruppo VéGé si conferma il quinto player della gdo italiana con un tasso di crescita ininterrotto negli ultimi 9 anni di attività

Gruppo VéGé approva il bilancio del 2022 e conferma il trend che ha caratterizzato l’andamento negli ultimi nove anni: la crescita ininterrotta. Il fatturato al consumo cresce del 6,7% e si attesta a 12,7 miliardi di euro (contro gli 11,95 raggiunti nel 2021). Il Gruppo, inoltre, raggiunge una quota di mercato sul territorio italiano del 7,9%. Ma il dato più importante riguarda il risparmio trasferito ai consumatori, elemento cruciale in un periodo storico come quello attuale, che si traduce in 677 milioni di euro. A dare impulso alla cifra il Piano Promozionale Nazionale che ha riguardato centinaia di referenze scontate presenti su tutta la rete nazionale, come sottolinea anche Giorgio Santambrogio, Amministratore delegato.

“Confermare ancora una volta il trend di crescita è motivo di grande soddisfazione, tanto più nel contesto di un 2022 che definire complesso è usare un eufemismo -afferma Giovanni Arena, presidente di Gruppo VéGé-. Nonostante le pressioni a rivedere al rialzo i listini e la contrazione nei volumi di acquisto che ha interessato circa il 28% delle famiglie italiane, le nostre imprese hanno scelto responsabilmente di investire per attutire gli effetti della spirale inflattiva confermando, allo stesso tempo, gli interventi programmati di ammodernamento e potenziamento delle reti di vendita. Non solo, ma in futuro, accentueremo l’interesse verso il canale dei consumi fuori casa, oltre ad acquisizioni e ristrutturazione della rete di vendita esistente”.

La rete di Gruppo VéGé

Gruppo VéGé si conferma il quinto player di mercato della gdo, grazie a una rete di 32 imprese associate, oltre 3mila punti di vendita con 103 ipermercati, più di 1.020 supermercati, 1.345 superette, 22 discount, 110 Cash&Carry e 437 specializzati. Non finisce qui. Il network VéGé conta anche 214 punti di ritiro click&collect per la spesa online e 15 regioni presidiate dall’home delivery grazie alle partnership con Glovo ed Everli. Riguardo ai rapporti con l’Industria di Marca, poi, il commento di Edoardo Gamboni, direttore commerciale: “Dal dialogo con i fornitori ci attendiamo le migliori opportunità che possono presentarci, per ricominciare a crescere anche a volume e non solo a valore”.

Il futuro del Gruppo

Al centro dei progetti futuri Gruppo VéGé pone l’obiettivo di aumento delle vendite anche grazie all’implementazione dei servizi e al lancio di punti di vendita intra impresa sia nuovi sia derivanti da restyling di store preesistenti. Inoltre, l’azienda evidenzia la propria apertura a nuove imprese. È recente, inoltre, il divorzio con Carrefour Italia sul progetto Aicube 4.0 che lascerà sicuramente spazio a nuove alleanze strategiche.