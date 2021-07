Coati Lenta Cottura: il “giusto tempo” per un gusto unico. Anche in vaschetta

Una tecnica che la famiglia Coati porta avanti da generazioni, un processo che permette di ottenere un prosciutto particolarmente morbido e saporito che, affettato a caldo e posizionato a mano, mantiene la fetta intera come al banco anche in vaschetta: il segreto della Collezione di Affettati “Lenta Cottura” è questo. Per una gamma di prodotti che esalta la qualità delle materie e i loro valori nutrizionali, mantenendo un sapore eccezionale, nel rispetto della ricetta originale, anche in comode soluzioni quick service.

Prosciutto cotto, petto di tacchinino e mortadella sono lavorati pazientemente con una tecnica che prevede la cottura per circa 25 ore, a bassa temperatura. "Un processo - spiega Massimo Zaccari, Direttore Commerciale del salumificio Coati - che, nel corso della fase conclusiva della cottura, prevede che la temperatura scenda di pochi gradi. In quel momento il calore garantisce una qualità eccellente, preservando le proteine nobili della carne e permettendo di ottenere prodotti in cui l’accurata e lenta lavorazione sposa la praticità e la maneggevolezza delle referenze più vendute nel libero servizio.

Crediamo molto nella qualità dei prodotti e il mercato conferma la nostra scelta: per esempio, la Guida ‘I Salumi d’Italia’ de L’Espresso, che seleziona e racconta il meglio della salumeria italiana di alta qualità - conclude il Direttore - alla nostra prima partecipazione ha attributo 5 spilli, ovvero il massimo punteggio, al nostro Cotto Lenta Cottura”.

Stessa cosa può dirsi per i “Lenta Stagionatura”: salami, pancetta, prosciutto crudo e coppa che vengono preparati secondo un metodo completamente naturale, provenienti da allevamenti selezionati che tutelano il benessere dei suini, dove ogni creazione è lavorata con i migliori tagli e una grande cura, ed è insaporita solo con aromi naturali e spezie selezionate in tutto il mondo.