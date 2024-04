iRobot, con il suo nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti, punta alla semplicità d’uso senza rinunciare alla qualità

Si chiama Roomba Combo Essential ed è il nuovo modello entry-level dei robot 2-in-1 (aspirapolvere e lavapavimenti) dell’azienda americana iRobot. Segue l‘introduzione di robot più evoluti, come i Roomba Combo j9+ e j7+, dei quali però, a un prezzo molto più basso, conserva le caratteristiche essenziali che lo rendono efficiente e attuale. Il Roomba Combo Essential è infatti dedicato a chi pretende un ottimo livello di pulizia e al tempo stesso massima semplicità d’uso. E, perché no, anche un prodotto bello da vedere ed elegante.

Ha tutto quello che gli serve per pulire al meglio

I tre differenti livelli di aspirazione, le tre opzioni di livello dell’acqua, la capacità di comprendere i comandi vocali di Alexa, Siri e Google Assistant nonché l’integrazione con il sistema operativo iRobot OS sono i punti di forza di un robot alto appena 8 cm. Un plus, quest’ultimo, per un elettrodomestico che deve pulire anche sotto i divani, le poltrone e i mobili più bassi.

Con una sola ricarica, il Roomba Combo Essential pulisce, se necessario, per 120 minuti e lava un appartamento di circa 50 metri quadrati. Merito del cassetto della polvere da 0,4 litri e del contenitore della soluzione detergente da 0,2 litri.

Il sistema di pulizia a quattro fasi fa sì che il panno umido non venga mai a contatto con il pavimento sporco. Trovandosi dietro la spazzola rotante a V, il panno agisce sempre su porzioni di pavimento dalle quali sia stato già eliminato il grosso dello sporco. Niente peli, capelli e fastidiosi batuffoli di polvere inzuppati e appiccicati al pavimento. Che sia fatto di piastrelle, cotto, legno o parquet non ha importanza: il Roomba Combo Essential esercita la sua azione pulente su qualsiasi tipo di superficie, senza mai graffiare.

Il panno in microfibra è riutilizzabile. Dopo l’uso, basta metterlo in lavatrice per rimetterlo a nuovo. I sensori di prossimità e anticaduta permettono al robot di districarsi delicatamente fra gli ostacoli, mentre la navigazione intelligente lo guida lungo percorsi rettilinei (su file ordinate) che deviano seguendo il contorno dei mobili e delle pareti. La spazzola laterale raccoglie lo sporco che si deposita lungo le pareti e negli angoli, convogliandolo verso la spazzola a V che fa da supporto al potente motore di aspirazione.

Si attiva premendo il pulsante CLEAN o quando si esce di casa

Per un robot che si definisce “Essential”, la semplicità d’uso è fondamentale. Dopo aver riempito il serbatoio di soluzione detergente e applicato il panno in microfibra (Roomba Combo Essential può tuttavia funzionare anche solo in modalità aspirapolvere), basta premere il pulsante CLEAN affinché si attivi e inizi a pulire. Prima che la batteria sia completamente scarica, torna da solo alla base per ricaricarsi.

Ma c’è di più: l’integrazione con iRobot OS e la tecnologia Wi-Fi permette diverse impostazioni tramite l’app iRobot HOME. Una di queste è la tanto apprezzata “Pulisci quando esco di casa”. Il Roomba Combo Essential è in grado di rilevare l’assenza del suo proprietario mettendosi all’opera non appena questi oltrepassa l’uscio. D’altronde chi non vorrebbe tornare a casa dal lavoro e trovarsi di fronte un pavimento fresco e profumato. Quando ha terminato, il Roomba Combo Essential invia all’app iRobot HOME un report dettagliato di quanto ha fatto, quindi la copertura in metri quadrati e il tempo impiegato. Possibile anche l’attivazione e l’arresto da remoto, sempre tramite app.