L’Emozione Mediterranea di Caffè Mauro

ll nuovo mondo di Caffè Mauro avvolge i consumatori nelle atmosfere mediterranee attraverso il suo caffè e le bevande, offrendo un'esperienza sensoriale unica con il suo packaging distintivo e le nuove miscele

Il sole, il mare, i ritmi della natura come simboli mediterranei che avvolgono e danno emozione: benvenuti nel nuovo mondo di Caffè Mauro, che ha intrapreso un percorso volto a presentare una novità a scaffale nella categoria caffè, rendendo più evidente e distintiva la nuova gamma di prodotto e il nuovo packaging. Ciò che il brand propone è un viaggio alla scoperta delle atmosfere mediterranee proprio attraverso il profumo e l’aroma del suo caffè.

Oltre a essere rinnovata nel packaging – con la rappresentazione di onde che raccontano un nuovo punto di vista, capace di inglobare sensazioni, profumi e bellezze – la linea è stata rinnovata anche nelle miscele.

La nuova brand identity, impattante e distintiva, è pensata per avvicinare l’azienda a un nuovo segmento di consumatori: che si riconoscono nella solarità, nel piacere di stare insieme e farsi contaminare dalle diverse culture, che amano connettersi con l’arte. In sostanza, a quanti si riconoscono in un modo di intendere la vita all’insegna del calore e dell’accoglienza perchè, come recita il brand manifesto, “basta il tempo di un caffè per sentirsi a casa”. Contestualmente Caffè Mauro intende porsi con maggiore evidenza a scaffale così da valorizzare - e comunicare con efficacia - la qualità dei processi e delle materie prime che da sempre caratterizzano la sua torrefazione.

Caffè per ogni occasione, ben evidente a scaffale

La gamma, rivisitata anche nelle miscele, in distribuzione presenta formati e soluzioni per tutti i tipi di gusti, dal caffè macinato alle confezioni in grani, fino ai porzionati in cialde e capsule compatibili con i sistemi Nespresso®, Dolce Gusto® e A Modo Mio®. Rinnovamento anche per le referenze Classico, Original, 100% Arabica e Deca alle quali vengono aggiunte le nuove miscele Avvolgente, Amabile. Alla gamma di caffè in capsule compatibili Dolce Gusto® si aggiungono anche le bevande Cortado, Cappuccino, Ginseng, Orzo, Tè al limone e il nuovo Nocciolino. Il Ginseng è disponibile anche in capsule compatibili A Modo Mio®.

