Coca Cola: a Londra uno store per l’abbigliamento premium

Il brand diversifica la sua offerta con un punto di vendita Coca Cola a Londra e un'offerta che non comprende solo bevande ma anche abbigliamento

Coca Cola propone a Londra, nel quartiere Covent Garden, un punto di vendita unico nel suo genere con un'offerta che spazia dall'abbigliamento premium agli articoli da regalo e comprende bevande classiche o da realizzare instore con una proposta specifica. Per mantenere un rapporto diretto con i consumatori e migliorare la loro shopping experience, il brand permette ai clienti di personalizzare le lattine attraverso un servizio ad hoc all'interno del punto di vendita. Nel rispetto dell'ambiente, il marchio inserisce in assortimento accessori realizzati con plastica riciclata.

Alla base di questo store c'è l'idea di coniugare più mondi, ossia fashion, beauty, food e drink concedendo ai consumatori un'esperienza unica in uno spazio che si presta ad ospitare differenti categorie merceologiche. Per fidelizzare la clientela, Coca Cola proporrà ogni mese offerte a tema. “Questo negozio propone una gamma premium di moda e oggetti da collezione ma offre al tempo stesso la possibliità di provare i nostri drink -spiega Michelle Moorehead, vp of Licensing and retail di Coca-Cola Company-. Grazie a una collezione di prodotti realizzati con materiali riciclati, ci offre anche una grande opportunità per condividere i nostri impegni di sostenibilità con le persone e portarle con noi nel nostro viaggio verso un mondo senza rifiuti”.

Le collaborazioni per la moda

L'offerta di abbigliamento di questo punto di vendita è stata realizzata grazie a numerose collaborazioni di moda con i principali designer britannici e globali come Soho Grit, Alma de Ace, BapeE, Herschel, Staple, Be@Rbrick, oltre a oggetti da collezione in edizione limitata e collaborazioni speciali, come nel caso di Pride disponibile a giugno.