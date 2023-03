Codè Crai Ovest: il bilancio e le strategie di sviluppo

Fatturato in aumento, un piano triennale da oltre dieci milioni di euro e importanti attività in chiave sostenibile. Codè Crai Ovest tra obiettivi e bilanci

Michele Poliseno, nominato otto mesi fa presidente di Codè Crai Ovest, gruppo con 300 store attivi nell'area nord occidentale del Paese, traccia il suo primo bilancio sottolineando obiettivi e strategie di sviluppo. “Sono molto soddisfatto del bilancio di questi primi otto mesi di lavoro -dichiara il presidente Michele Poliseno-. L’idea è quella di proseguire nella crescita redditizia mettendo clienti e personale al centro del nostro modello di business. In un piano di sviluppo che punta sui prodotti del territorio e su un rapporto di fiducia tra cooperativa e soci e con i nostri clienti, non può mancare un aiuto concreto con una politica dei prezzi che tenga conto del periodo di crisi che tutti stiamo vivendo. Per essere competitivi con le grandi insegne senza rinunciare alla qualità del prodotto stiamo investendo con convinzione nei prodotti a marchio che coniugano eccellenza e prezzo contenuto. Cardini del piano strategico anche gli investimenti e le iniziative volte ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale ”.

I risultati

Il 2022 si chiude con un fatturato in crescita che tocca i 320 milioni di euro rispetto ai 310 milioni del 2021. L’inserimento di una nuova figura direzionale, il direttore commerciale Antonio Muggianu, ha permesso il riposizionamento dei prezzi in modo da garantire massima qualità del prodotto a costi contenuti.

Le previsioni e il piano triennale

Per il 2023 si prevede il raggiungimento di un fatturato pari a 340 milioni di euro. Il piano triennale di sviluppo ammonta a oltre 10 milioni di euro all’anno con la previsione di 45 aperture, in particolare in Lombardia e Liguria entro il 2023 e circa 200 assunzioni.

Sostenibilità e welfare

Due valori importanti per il gruppo che ha attuato varie iniziative. L’impianto fotovoltaico di prossima costruzione e il nuovo impianto di riscaldamento con pompa di calore della sede centrale di Leinì (To) consentiranno una forte riduzione dei consumi (-20% entro fine 2023). Anche il restyling della rete andrà in questa direzione. Si colloca in questo ambito anche la volontà di ridurre l’uso della plastica attraverso l’eliminazione dei porta prezzi, l’introduzione di carrelli in plastica riciclata e l’istallazione in sempre più punti di vendita degli eco compattatori di bottiglie. Anche i servizi si inquadrano in questa logica: ne sono un esempio l’introduzione di due app mobile, Last Minute Sotto Casa e To Good To Go, che supportano commercianti e clienti in una spesa sempre più consapevole, economica e senza sprechi.

In termini di capitale umano, Codè Crai Ovest intende attuare una riorganizzazione interna di compiti e mansioni secondo preferenze e attitudini personali, per rendere i dipendenti sempre più consapevoli della propria rilevanza all’interno della cooperativa.