Codè Crai Ovest adotta Last minute sotto casa contro lo spreco

L'impegno di Codè Crai Ovest contro lo spreco alimentare si concretizza con alcune iniziative. Tra queste c'è l'app Last Minute Sotto Casa, disponibile per iOS e Android, che consente di individuare quotidianamente, con rapidità e precisione, i prodotti a scaffale che si avvicinano alla scadenza. Questa funzione permette quindi di ridurre il tempo dedicato al controllo delle scadenze ed evita gli sprechi dei supermercati. Inoltre, l'app consente di inviare ai consumatori vicini al punto di vendita, in automatico, volantini digitali contenenti i prodotti prossimi alla scadenza, precedentemente individuati. "Si tratta di una nuova modalità di vendita che Codè Crai Ovest ha scelto per contribuire alla diminuzione dello spreco alimentare -spiega la società- e, al contempo, per essere sempre più vicina ai soci con uno strumento utile per essere più efficienti nella scelta del riassortimento in base alle preferenze dei consumatori, ma anche al cliente, con prodotti di alta qualità a prezzi scontati".

Le attività di Codè Crai Ovest

In questo ambito, il gruppo si è mosso con attività per limitare lo spreco alimentare, come l’utilizzo di To Good To Go, l’app che consente agli utenti di acquistare e ritirare direttamente nei punti di vendita box composte da prodotti in scadenza ma di ottima qualità a un prezzo vantaggioso, e l’allestimento nei supermercati Crai di reparti dedicati ai prodotti in scadenza, anch’essi a prezzi scontati.

La rete del gruppo

La cooperativa opera con oltre 300 store a insegna Crai dislocati nell'area Nord Ovest dell'Italia situati in quattro regioni: ossia Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.