Coin rinnova il punto di vendita di Rimini

Lo storico punto di vendita di Rimini si propone ai consumatori con un'immagine rinnovata e diverse novità in store tra cui il Lifestyle Hub

Spazi rinnovati e un percorso di spesa più evoluto per il punto di vendita Coin di Rimini, storico negozio di Corso d’Augusto 59, oggi allineato all'immagine contemporanea dell'insegna. Il negozio si sviluppa su una superficie di 2.750 mq con una proposta di abbigliamento uomo, donna e bambino, accessori, prodotti per la casa, profumeria e intimo.

Il punto di vendita

La prima novità si trova al piano terra dove è stato allestito il Lifestyle Hub, l’area dedicata a innovazione ed esperienzialità lanciata da Coin nel 2021, e presente negli store di Milano V Giornate, Catania, Napoli e a Roma Cola di Rienzo. Al suo interno si trovano articoli come gli speaker Sonos, le macchine fotografiche Polaroid, il brand made in Italy di cosmetica attiva Rezet360.

In questo punto di vendita debutta il corner Beauty Innovation con una selezione di

brand di tendenza, green e sostenibili e la beauty room presidiata da consulenti di bellezza ed esperti. Il piano terra ospita un'altra novità: ossia il format Coin Season, concept multicategory pensato per valorizzare alcuni prodotti nei momenti stagionali più significativi. L'ultimo piano della struttura comprende lo spazio dedicato a King, insegna di abbigliamento e accessori delle migliori marche che approda a Rimini dopo aver aperto in altre città dell’Emilia-Romagna, ed occupa un'area di 1.000 mq.

Completano l'offerta le proposte di abbigliamento e accessori di marchi storici come CK Jeans, Tommy Denim, Armani Exchange, Lauren by Ralph Lauren.