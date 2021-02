Il Viaggiator Goloso: l’espansione in Lombardia

Si amplia la presenza dell'insegna del gruppo Unes nella regione con l'apertura di un punto di vendita realizzato a Monza, in via Marsala 41/43. Lo store il Viaggiator Goloso, sviluppato su una superficie di 934 mq, è nato a seguito della conversione di una struttura U2 Supermercato.

Le caratteristiche del punto di vendita

L'offerta dei freschi prevede la macelleria con una proposta di carni di alta qualità, come quella piemontese 100% italiana, certificata dal Consorzio di tutela della Razza piemontese, e prodotti bio come il pollo a filiera controllata; seguono la gastronomia, la pescheria con un'offerta di pesce fresco ma anche di piatti pronti da cuocere e pesce fritto instore dagli esperti del reparto. La panetteria propone pane fresco e prodotti da forno, come pizze e fragranti focacce, creati a partire da farine selezionate. La pasticceria offre croissant, dolci e dessert firmati dal maestro Massimo Pica. Sono presenti un corner sushi e sashimi e l’enoteca con una selezione di vini e birre.

Come da consuetudine in assortimento troveranno spazio i prodotti firmati il Viaggiator Goloso (la linea top di gamma di Unes), gli articoli della linea Green Oasis (prodotti ecologici per la cura del bambino, della casa e del bucato), i prodotti a marchio U! Confronta e Risparmia (la linea di prodotti a marchio provato Unes che garantisce una spesa sempre conveniente), oltre alle principali referenze di marca industriale.

La struttura è dotata di uno spazio per il locker Amazon. Tra i servizi è disponibile lo sconto del 10% agli studenti. Il punto di vendita è aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 22.