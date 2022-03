Come sta cambiando pelle il retail al sud

Un tema legato anche alle dimensioni aziendali? Sì e no. Hanno incontrato difficoltà, per non avere declinato in maniera corretta l’offerta i grandi europei (come dimostrano le storie di Auchan e di Carrefour, prima della decisione di attivare contratti di master franchising con operatori locali come Apulia Distribuzione) e qualche italiano che ha risposto attivando contratti di master franchising, come fa Coop da qualche anno con Tatò in Puglia, Az in Calabria e Radenza in Sicilia.

Se invece si trova un favorevole compromesso tra economie di scala, assortimenti standard e focus sulle tipicità locali, allora arriva anche il successo imprenditoriale. Un esercizio di stile che porta Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora Despar Centro Sud a paragonare i successi delle imprese retail meridionali al volo del calabrone: “Molti scienziati ritengono che, per la conformazione delle ali, la frequenza del battito, il peso e altri fattori, il calabrone non potrebbe volare. Ma lui non lo sa... e vola. È il punto di vista dei colleghi del nord e dei professori universitari verso le imprese del sud, gravate da una logistica non all’altezza di un Paese europeo, una burocrazia sfibrante, clienti con capacità di spesa molto bassa e in alcune aree anche l’ombra della malavita. Tutti fattori che fanno guardare addirittura con sospetto i nostri ‘inattesi’ risultati”.