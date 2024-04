Gdoweekly #71. Pam Panorama con Donatella Prampolini. Despar cresce. Esselunga a Milano

Partnership Pam Panorama-D. Prampolini. Despar. Esselunga in via Monte Rosa. Penny. Da Vinitaly come rilanciare il vino in gdo

Ecco la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

Nuova partnership tra Pam Panorama e Donatella Prampolini: 2 store gestiti dall’imprenditrice prendono l’insegna Pam

Despar Italia cresce tra nuove aperture e restyling

Riapre lo storico punto di vendita di Esselunga in via Monte Rosa a Milano

Penny Italia cresce come "discount di vicinanza"

Consumi di vino in calo? Dal Vinitaly le strategie per rilanciarli nel mondo della gdo

