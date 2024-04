Pam Panorama e Donatella Prampolini: nuova partnership in Emilia-Romagna

Inaugurati i primi due punti di vendita in franchising a insegna Pam a Casalgrande (Re) e a Gossolengo (Pc): Parole d’ordine: localismo ed efficientamento

Pam Panorama (Gruppo Pam) annuncia una partnership con Mpt, società che fa capo all'imprenditrice Donatella Prampolini. L’iniziativa prende il via con l'inaugurazione dei primi due store in franchising a insegna Pam a Casalgrande (Re) e a Gossolengo (Pc) in Emilia-Romagna. L'imprenditrice per divergenze di visioni aveva lasciato da pochi mesi la presidenza sia di Dit sia di Realco, socio di D.iT – Distribuzione Italiana.

Pam Panorama e Mpt: i motivi dell’accordo

A spingere i due attori all’accordo c'è il comune obiettivo di coniugare l’efficienza e gli standard dell’offerta di Pam Panorama con la capacità di interpretare le esigenze di localismo e prossimità: “La forza di questa nuova partnership -chiarisce subito Donatella Prampolini, amministratrice delegata di Mpt- è nel saper coniugare la standardizzazione tipica della gdo con la conoscenza di un mercato di prossimità e locale sempre più esigente”. Dal lato di Pam Panorama, fanno sapere che “questo tipo di partnership permette di valorizzare le relazioni tra imprese, imprenditori e territorio -dice Andrea Zoratti, direttore generale-, producendo un valore aggiunto superiore alla somma delle singole competenze.

Pam Panorama: l’accordo è un riconoscimento della nostra affidabilità

Per Pam Panorama l’accordo rappresenta un segnale di riconoscimento di “solidità ed affidabilità della nostra azienda -continua il dg- e valorizza l’eccellenza e innovazione dei nostri servizi oltre ad una gamma di prodotti di qualità ampia e a prezzi sempre convenienti senza tralasciare l’offerta dei prodotti a marchio davvero ampia ed in grado di soddisfare le mille esigenze del mercato.” Pam Panorama, parte del Gruppo Pam, opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City, conta oltre 600 punti di vendita tra diretti, in franchising e master franchising. La rete è presente in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.

Pam Panorama e Mpt: gli sviluppi futuri

Ora si guarda già al futuro: “Abbiamo un ambizioso piano di sviluppo nei prossimi mesi -dice l’Ad di Mpt- ed è motivo di grande soddisfazione avere al nostro fianco un’azienda solida e di grande tradizione come Pam Panorama. Insieme, lavoreremo incessantemente per garantire un'offerta variegata che soddisfi le esigenze di ogni cliente, accompagnata da una politica di vendita conveniente e all'avanguardia con standard qualitativi elevati in tutti i nostri servizi”.