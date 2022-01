Con PuriCare AeroTower LG punta a purificare l’aria indoor

Presentato in gennaio al CES Innovation Awards 2022 - una delle più grandi fiere tecnologiche internazionali, all'interno delle quali l'azienda ha visto premiate 24 proprie referenze (tra cui ad esempio anche LG OLED TV e il frigorifero LG InstaView French-Door) - l'ultimo modello ad ampliare la gamma dei purificatori d’aria in casa LG Electronics è ora LG PuriCare™ AeroTower. La soluzione all-in-one per l'air care domestica, progettata da LG per offrire i vantaggi della purificazione dell’aria, del suo raffrescamento e del suo riscaldamento, in un unico prodotto dalla forma conica e dalle silenziosissime alette verticali (23 dB), con un design elegante disponibile nelle due colorazioni Beige e Silver.

Tre modalità

LG PuriCare™ AeroTower può essere utilizzato per il miglioramento della qualità dell'aria indoor, com'è certificato da enti internazionali specializzati nel testing come IBR Laboratories (i suoi filtri True HEPA multi-livello catturano il 99,97% del particolato di dimensioni fino a 0,3 micron). Nonché per la climatizzazione degli ambienti domestici durante tutto l’anno, grazie alle sue tre diverse modalità: Heating, Fan e Diffusion. Con la modalità Heating, nelle giornate più fredde come queste di inizio anno, è possibile riscaldare l’ambiente aumentando la temperatura dell'aria di 5 gradi in meno di 10 minuti, fino a un massimo di 30 gradi. La modalità Fan emette invece un gradevole flusso d’aria, personalizzabile in 10 diversi livelli di intensità. Mentre infine la modalità Diffusion assicura in ogni stagione aria pulita e filtrata grazie al diffusore Air Guard che offre una circolazione dell'aria ampia e uniforme. Inoltre, per merito della tecnologia LG UVnano™, utilizza la luce UV-C per ridurre la presenza di batteri che potrebbero altrimenti annidarsi sul ventilatore.

Usabilità facilitata

Quanto infine all'esperienza d'utilizzo, la nuova soluzione air care di LG Electronics pone attenzione all'estrema usabilità del purificatore, permettendo all'utente di agire su tutti i dati relativi alla qualità dell'aria sia tramite display LCD che tramite l’app LG ThinQ™ (app disponibile gratuitamente per Android e iOS, che consente di monitorare il dispositivo in tempo reale, nonché di regolarne le impostazioni anche quando si è fuori casa).

“Il nuovo PuriCare AeroTower è stato progettato ispirandosi alle nuove abitudini domestiche. Si tratta di una soluzione versatile che garantisce massime performance di raffrescamento, riscaldamento e purificazione, all’interno di un dispositivo elegante e distintivo” ha dichiarato Lyu Jae-cheol, Presidente di LG Home Appliance & Air Solution Company, una delle quattro divisioni di LG Electronics Inc, tra i leader a livello mondiale per innovazione tecnologica nel settore dell’elettronica di consumo, con un totale di oltre 75mila dipendenti e un fatturato globale pari a 56 miliardi di dollari nel 2020. Tra le ultime novità lanciate in precedenza dall'azienda nel settore dei purificatori d'aria, ricordiamo anche LG PuriCare Air Purifier Pet, un apparecchio dotato di un sistema di filtraggio multiplo con filtro di deodorazione fotocatalitico combinato con un filtro HEPA per catturare gas nocivi, odori, polvere e altre particelle, le principali cause di allergeni.