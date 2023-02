Conad Centro Nord: 270mila euro per i reparti pediatrici

#Esg. La campagna solidale Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore in partnership con Goofi by Egan ha permesso a Conad Nord Ovest di donare 270 mila euro

Si è conclusa la campagna solidale Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore in partnership con Goofi by Egan che ha permesso a Conad Nord Ovest di donare la cifra complessiva di circa 270 mila euro di cui 47.700 destinati all'Ospedale dei Bambini Pietro Barilla di Parma che li userà per ammodernare la dotazione tecnologica per chirurgia laparoscopica pediatrica.

Le dichiarazioni

“Per noi di Conad anche attività come questa sono strumenti per promuovere buone

pratiche sostenibili e sostenere le comunità in cui operiamo -dichiara Rosanna Cattini, vice presidente di Conad Centro Nord-. Essere vicini alle comunità in cui operiamo è parte del dna di Conad e lo facciamo con gesti semplici, concreti e quotidiani, come questo, contando sul prezioso supporto dei nostri clienti e dei soci che con il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano”.

“Anche quest’anno Conad ci ha fatto sentire la sua vicinanza e il suo attaccamento all’Ospedale Pietro Barilla e quindi ai piccoli pazienti devolvendo una cifra davvero importante per la nostra struttura. Per questo vogliamo ringraziare di cuore un’iniziativa che continua nel tempo e che ha permesso di rafforzare e migliorare le complesse tecnologie di cui abbiamo quotidianamente bisogno anche per le molteplici specialità presenti. Stiamo già aggiornando la colonna laparoscopica per gli interventi chirurgici mini invasivi sui bambini e, vista la generosità della donazione, siamo in grado di soddisfare altre esigenze tecnologiche sempre per migliorare la diagnosi e la cura dei nostri piccoli pazienti che sono il nostro futuro” aggiunge Gian Luigi de’ Angelis, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.