Una linea di 12 prodotti Goofi by Egan, realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata, per la nuova collezione green di Conad dedicata al Natale

Sarà attiva a partire dal 31 ottobre per sei settimane la collezione di Conad pensata per il periodo natalizio con una linea di 12 prodotti Goofi by Egan, ispirati a personaggi famosi a tema gufo per l’addobbo e la decorazione, tutti realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta Fsc. Per ogni premio distribuito Conad devolverà 50 centesimi a favore di oltre 20 ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad Sosteniamo il futuro, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna:

rispetto dell’ambiente

attenzione alle persone e alle comunità

valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

"Le nostre iniziative in questo ambito si caratterizzano per un approccio globale alla

sostenibilità, che non si limita alla tutela dell’ambiente, ma che interviene per il benessere delle comunità in cui operiamo ogni giorno. Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo scelto di sostenere i reparti pediatrici degli ospedali di alcuni dei territori in cui operiamo" dichiara Francesco Avanzini, direttore generale di Conad.