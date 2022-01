Migross (VéGé) debutta nel canale cash and carry

A dicembre, Migross (VéGé) ha finalizzato l'acquisizione del ramo d’azienda del Gruppo L’Alco Grandi Magazzini e dei suoi otto store Altasfera, per un investimento totale di oltre 31 milioni di euro. L'insegna ha aperto il primo degli otto punti di vendita, a Lonato (Bs), avviando di fatto l'inizio di un nuovo percorso oltre che l'ingresso in un settore non ancora presidiato, ossia quello dei cash and carry. I negozi acquisiti sono tutti dislocati in Lombardia e saranno convertiti con nuova insegna entro l'anno.

“Nonostante il periodo di difficoltà per l’horeca, Migross ha deciso di investire e tornare a coprire un ruolo attivo e funzionale volto a garantire servizio e prezzo agli operatori professionali -afferma Marco Mion, responsabile commerciale del Gruppo-. Come da filosofia Migross, vogliamo crescere e migliorarci continuamente per dare un servizio di qualità e garantire prezzi sempre convenienti”.

“L’apertura da parte di Migross del primo degli otto cash & carry acquistati dall’Alco Grandi

Magazzini è un esempio di responsabilità sociale d’impresa nel territorio e per Gruppo VéGé motivo di orgoglio” dichiara Giorgio Santambrogio, amministratore delegato di Gruppo VéGé.

Lo store mantiene la stessa insegna già utilizzata per il canale tradizionale. A riguardo il responsabile marketing Samuele Avanzi sottolinea: "Manteniamo il marchio perché vogliamo trasmettere gli stessi valori, ossia stessa attenzione ai freschi, qualità e convenienza tipiche di Migross. Inoltre, vogliamo che Migross cresca differenziando la sua offerta e conquistando nuovi target".

Questo primo store, in fase di sperimentazione, sarà piano piano rimodulato a seconda delle esigenze di una clientela nuova per l'insegna. Dà ampio spazio ai freschissimi con reparti presidiati da professionisti del settore, ortofrutta compresa che si avvale della presenza costante nell'arco della giornata di addetti alla vendita. Focus particolare su panetteria e pasticceria ben valorizzata e legata al marchio La Pral di cui Migross è produttore. "Grazie alla presenza del nostro laboratorio interno abbiamo la possibilità di personalizzare le richieste dei nostri clienti anche in occasione di eventi specifici" aggiunge Avanzi.

Le confezioni presenti in assortimento, com'è ovvio, rispondono alle specificità del target di riferimento, ossia i professionisti dell'horeca, con soluzioni ad hoc e confezioni più grandi rispetto alla norma.

A breve sarà attivato anche lo spazio eCommerce, esclusivamente destinato al canale cash and carry come conferma Alessandro Mion, consigliere Migross. "Stiamo sviluppando una moderna piattaforma eCommerce per fare la spesa comodamente presso la propria attività, a qualsiasi ora, per poi scegliere se ritirarla sul punto di vendita dalle 6 alle 24 o riceverla dovunque si desideri -afferma-. Vi è la necessità di dare risposta ai precedenti clienti che si sono visti privati di un servizio a cui erano fidelizzati. Siamo consci che dovremmo migliorare la nostra offerta e garantire un servizio sempre più attento, ma fin da ora ci impegniamo a garantire ascolto e impegno, valori propri di Migross.”