Conad Centro Nord testa nella flotta il primo camion elettrico

Inserito nella flotta di Conad Centro Nord il mezzo elettrico gestito da Transcoop che ha un'autonomia di circa 300 km e servirà la rete tra Parma e Reggio Emilia

Se nell'ultimo miglio il mezzo elettrico è una soluzione già ampiamente sperimentata e utilizzata, spesso per obbligo, visto i regolamenti nei centri urbani, nei trasporti di medio e lungo raggio si stanno realizzando solo da qualche anno timidi tentativi di inserimento nella flotta logistica di camion 100% elettrici: è stato il caso di Aldi, Esselunga, Lidl, Conad per citare alcuni progetti recenti.

È la volta ora di Conad Centro Nord che, con la collaborazione di Transcoop, società che si occupa di logistica e trasporti a temperatura controllata e refrigerata, ha introdotto in flotta il primo mezzo elettrico, che si occuperà delle consegne dai Ce.Di. presso i punti di vendita delle province di Parma e Reggio Emilia, percorrendo circa 60.000 km all'anno, con un risparmio in termini di CO2 pari a 93 tonnellate. Il mezzo ha un'autonomia pari a 300 km e si può ricaricare in circa 9 ore nell'impianto presente al Ce.Di. di Campegine (RE).

Il progetto rientra nel piano di sostenibilità ambientale, sociale ed economico di Conad “Sosteniamo il futuro”, e questa iniziativa fa parte di una serie di progetti e attività che compongono un piano triennale legato alla sostenibilità di Transcoop e che porterà l’azienda a una riduzione delle emissioni e intraprendere una serie di iniziative in chiave Esg, oltre a stilare un primo bilancio di sostenibilità.