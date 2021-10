Conad e Thun propongono la collezione premi eco-friendly

Pronta la nuova collezione premi sostenibile realizzata in partnership tra Conad e Thun, disponibile dal primo novembre al 6 febbraio 2022. La linea è attenta all'ambiente perché propone capi in spugna per il bagno (un set di asciugamani, teli, tappeti e accappatoi) con composizione mista, con l’80% di cotone e il 20% circa di rPet, ossia pet riciclato proveniente da bottiglie di plastica. Gli articoli tessili della collezione Thun sono sviluppati in siti produttivi certificati Smeta, lo standard internazionale che garantisce l’impegno per le problematiche sociali, etiche e ambientali nella catena di fornitura. Anche il packaging sarà realizzato in materiale sostenibile e riciclabile, con carta certificata Fsc, tra i più rilevanti e stringenti standard di sostenibilità nel settore. L’impegno di Conad dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel progetto di sostenibilità Sosteniamo il futuro, articolato su tre asset, ossia

rispetto dell’ambiente

attenzione alle persone e alle comunità

valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

"Come prima insegna italiana della gdo, sentiamo il dovere e la responsabilità di sensibilizzare le oltre 11 milioni di famiglie che ci scelgono ogni settimana per fare la spesa, verso buone pratiche per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Perché siamo convinti che la differenza la facciano, con un piccolo gesto alla volta, le persone. Quelle che lavorano con noi e le comunità che serviamo ogni giorno” sottolinea Francesco Avanzini, direttore generale di Conad.

L'iniziativa a sostegno degli ospedali

La collaborazione prevede al tempo stesso un'iniziativa a scopo benefico a sostegno degli ospedali pediatrici italiani, valida fino al 12 dicembre. I clienti potranno, infatti, collezionare una linea di 20 soggetti natalizi Thun per l’addobbo e la decorazione, realizzati in legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile, confezionati in buste singole realizzate con carta Fsc. Conad si impegna a devolvere 50 centesimi per ogni premio distribuito. Il ricavato andrà a favore di oltre 20 ospedali italiani per finanziare i reparti pediatrici.