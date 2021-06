Thun, marchio di punta del nuovo Gruppo Lenet, nelle categorie arredamento/accessori casa/regalo di qualità, si appresta a lanciare due collezioni a partire dalla stagione autunno-inverno 2021 in collaborazione con Brb Licensing, società specializzata nella pelletteria di alta gamma, di proprietà di Cofinvest. Brb, evoluzione di Redwall, ha una storia di 110 anni e in licenza marchi internazionali come Armani, Borbonese, Les Copains, Moschino. Thun, marchio ideato dalla fondatrice, l'altoatesina Lene Thun, nei primi anni Cinquanta, non ha bisogno di molte presentazioni: da più di 70 anni è un nome familiare nelle case di molti italiani che conoscono le sue poliedriche creazioni artigianali.

Le borse e gli accessori firmati Thun sono disponibili nelle 450 boutique monomarca della griffe altoatesina e sulla piattaforma thun.com, e saranno presenti nei negozi specializzati dedicati agli accessori, alla moda e alla pelletteria del mondo Brb.

Lancio della pre-collezione: 30 luglio, presentazione di quella, 17 agosto. Dal 24 settembre messa in vendita la collezione prestige.

"Brb è una solida realtà con cui condividiamo un patrimonio culturale e valoriale, come la convinzione che qualità, stile ed emozione debbano essere alla base di ogni creazione –commenta Francesco Spanedda, general manager gift&home decor Thun-Lenet Group-. Negli anni, questi fattori hanno decretato il successo di entrambe le aziende Questa nuova collaborazione conferma il nostro percorso di crescita nei segmenti di prestigio dedicati al mondo della persona, con particolare attenzione alla donna, e rafforza il nostro posizionamento come brand di riferimento non solo nell’ambito del regalo di qualità, ma anche nel segmento moda, permettendoci di conquistare nuovi target".

"Considero Thun una delle realtà migliori e di successo nell’ambito lifestyle in Italia - aggiunge Alessandro Pescara, Ad di Brb Licensing- e sono sicuro che, grazie al contributo delle nostre specifiche competenze, potremo offrire una nuova opportunità di business al marchio altoatesino, rispettandone la brand equity. Condividiamo con Thun la passione per l’artigianalità, lo studio del design e la creatività tutta italiana, fattori che saranno alla base delle nuove collezioni".

Le collezioni realizzate dagli artigiani e dai designer Brb per Thun riprenderanno in chiave aggiornata lo stile del marchio altoatesino: dettagli iconici come la farfalla e la margherita caratterizzeranno borse e accessori, dal taglio contemporaneo sia nelle stampa che nelle metallerie.