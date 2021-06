Conad: piano di investimenti da 1,5 miliardi

Il 2020 per Conad si chiude con un fatturato di 15,95 miliardi di euro (+12,3%) e una quota di mercato a livello nazionale del 15,01% cresciuta negli ultimi 12 mesi, passando dal 13,8 % del 2019 al 15,01% del 2020 (+ 1,21%). Il patrimonio netto aggregato che ad oggi si attesta a 2,91 miliardi di euro risulta in aumento di oltre 300 milioni. Sono i dati emersi dal bilancio in occasione dell'assemblea durante la quale Conad ha annunciato anche il piano di investimenti triennale (2020-2022) da 1,5 miliardi di euro in nuove aperture, ristrutturazioni e digitalizzazione. Cresce anche la rete vendita di 98 unità: passato da 3.207 a 3.305 nel 2020.

La crescita dovrebbe continuare anche nel corso del 2021: si prevede, infatti, un incremento del fatturato nel 2021 stimato intorno al 5%.

“Gli effetti della pandemia hanno accelerato molti cambiamenti già in atto e aumentato le nostre responsabilità nei confronti delle persone -dichiara Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad-. Per continuare a servirle, dobbiamo diventare sempre più bravi, per rendere le nostre attività sostenibili, assicurando così lavoro alle filiere italiane e un futuro ai nostri figli. Per il 2021 mi aspetto una crescita solida, ma più contenuta, sia per la fine dell’emergenza sanitaria, sia per l’impegno che abbiamo preso nei progetti di digitalizzazione delle nostre attività nella strategia di multicanalità avviata lo scorso anno. Dove cresceremo molto di più che nel passato sarà nell’impegno per le comunità”.

La sostenibilità

Nel 2020 Conad ha sviluppato diverse attività in ambito sostenibile tra cui iniziative per la riduzione delle emissioni e dell’impiego di energia o progetti per la transizione verso la sostenibilità dei packaging dei prodotti a marchio Conad. In questo ambito è stata annunciata la creazione della Fondazione Conad ETS che si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e intende contribuire alla costruzione del futuro delle comunità in cui opera.

La campagna di vaccinazione aziendale

In tutto il mondo Conad, uffici e punti di vendita, sarà avviata la campagna di vaccinazione aziendale che mira ad affiancare la campagna nazionale.

“Sono stato eletto Presidente del Consorzio nazionale Conad nel 2020, in piena pandemia. In questa situazione ho potuto vedere il valore e la solidità di quanto i soci imprenditori e le Cooperative hanno costruito in questi anni" evidenzia Valter Geri, presidente di Conad.