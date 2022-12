Conad: fatturato in crescita dell’8,5% nel 2022

Quota di mercato che super il 15% per Conad che conferma il piano di investimenti triennale su canalizzazione, digitalizzazione, sostenibilità e mdd

Presentati i dati del preconsuntivo 2022 di Conad che registra un fatturato complessivo di 18,45 miliardi di euro in crescita dell’8,5% sul 2021. L’insegna consolida la quota di mercato superando il 15%, con il ruolo centrale dei concept store quali la Parafarmacia, l’Ottico il PetStore e i carburanti.

“In quest’ultimo anno abbiamo assorbito una parte importante degli aumenti dei listini delle aziende fornitrici -commenta Francesco Pugliese, amministratore delegato-, andando a erodere così i nostri margini. Ora non abbiamo più spazio per farlo e per questo, insieme a tutto il mondo della distribuzione, chiediamo una azione di responsabilità all’intera filiera. Dobbiamo difendere il potere di acquisto dei consumatori, delle famiglie, che sono quelle che fanno lavorare tutti noi”.

Piano di investimenti 2022-2024

Conad conferma il piano di investimenti spalmato sul triennio 2022-2023 che ammonta a più di 2 miliardi di euro con i quattro focus della strategia:

Canalizzazione

Digitalizzazione

Mdd

Sostenibilità

Digitalizzazione Hey Conad

Il percorso di digitalizzazione ha avuto un motore propulsore in questo 2022: Hey Conad. L’eCommerce propone prodotti e servizi per i clienti comprendendo la spesa online, e vedrà un’ulteriore implementazione il prossimo anno.

“Nel 2022 abbiamo raggiunto i livelli di crescita che ci aspettavamo su tutti i principali indicatori economici -spiega Francesco Avanzini, direttore generale di Conad-. Questo è stato possibile grazie al piano di investimenti triennale per il rinnovamento della rete di vendita e con lo sviluppo dell’insegna verso la digitalizzazione grazie al debutto dell’eCommerce Hey Conad e i servizi aggiuntivi che orbitano attorno alla semplice spesa online”.

Mdd Conad

Le mdd sono uno dei fiori all’occhiello della crescita di Conad. I prodotti a marchio del distributore hanno raggiunto il 32,4% di quota sul totale del largo consumo confezionato, con un fatturato pari a 5,4 miliardi di euro che cresce del 12,6% a valore rispetto al 2021. Al centro della strategia mdd, Conad pone il rapporto tra qualità e prezzo, l’attenzione alla salute dei consumatori, l’impegno per l’ambiente e un consolidamento consistente delle gamme premium.

Sosteniamo il Futuro

Attraverso il progetto “Sosteniamo il Futuro” Conad ha messo in campo una serie di iniziative sostenibili a supporto di persone, territorio e imprese. In questo contesto ricordiamo la Fondazione Conad Ets presentata a settembre, l’ente no profit che vuole valorizzare il lavoro delle cooperative e dei soci.