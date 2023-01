Conad lancia la campagna di comunicazione 2023

Una narrazione televisiva nel solco della continuità rispetto allo stile dell'insegna e ai valori di comunità, territorio, convenienza e sostenibilità

Conad lancia la nuova campagna di comunicazione 2023 on air sulle principali emittenti televisive, che accompagnerà gli spettatori lungo tutto il corso dell’anno. La narrazione prosegue nel solco della continuità rispetto allo stile e ai valori d'insegna, parlando di comportamenti e abitudini quotidiani, di convenienza, italianità e territorio, di produttori e di filiere, di benessere e di sostenibilità.

All’interno di questo macro insieme trovano così spazio i “Bassi e Fissi”, che offre un paniere di centinaia di prodotti base, ma anche il “Buono del Paese”, un’offerta di prodotti regionali e le “Scelte di benessere”, un’offerta di prodotti che bilancia le esigenze di salute personali con la sensibilità ambientale, passando infine per “Artisti della Qualità”, con cui si esprime il fresco.

Come sottolinea Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad: “La nuova campagna di comunicazione è un’evoluzione concettuale dell’'accompagnare' dello scorso anno, attraverso cui esprimiamo in maniera ancora più forte la nostra capacità di tessere relazioni con le persone e le comunità, sostenendole e accompagnandole nella loro vita quotidiana e verso un futuro migliore, insieme”.

