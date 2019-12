Conad Nord Ovest rafforza la rete PetStore

Ad Albissola Marina, nel savonese, in via Barile, Conad apre un punto di vendita PetStore Conad, che affianca il vicino supermercato Conad. Il negozio dedicato agli animali domestici ha una superficie di 250 mq, dà lavoro a 3 persone ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

L'assortimento comprende oltre 4.000 prodotti e prevede vari servizi: un angolo ristoro per cani, l’incisione delle medagliette, la bacheca per annunci, il box per la donazioni di alimenti a canili e gattili locali. All'interno dello store è presente una postazione della Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente con la quale l'insegna ha avviato una collaborazione con lo scopo di sostenere in modo concreto gli animali meno fortunati.

In ogni PetStore Conad è presente un corner della Federazione per la raccolta di alimenti destinati a cani e gatti in difficoltà, ospitati nei canili, gattili e nei rifugi sparsi su tutto il territorio nazionale e gestiti dalle diverse associazioni animaliste aderenti.

Il socio di Conad Nord Ovest Davide Reviglio, spiega:"Miglioriamo e personalizziamo costantemente il servizio, dando al cliente una possibilità in più per scegliere le insegne Conad e sostenere i consumi acquistando prodotti di qualità e convenienti".