Conad vince l’European Private Label Awards 2022

Conad, anche per quest'anno, è stata fra le insegne vincitrici degli European Private Label Awards, l'evento dedicato ai prodotti della marca privata più distintivi nel mercato europeo, valutati sulla base di parametri di innovazione, presentazione e gusto. Nella fattispecie, il retailer si è aggiudicato il primo premio nelle categorie “Prodotti caseari” e “Carne e Pesce”.

Ha conseguito cioè il primo posto nella categoria “Prodotti caseari” con la gamma di Burger Finette Conad nelle tre varianti disponibili (gorgonzola, pecorino e scamorza). Ha vinto inoltre nella categoria “Carne e Pesce” con la nuova linea di hamburger di bovino Sapori&Dintorni Conad, nel formato gourmet da 180 g, realizzata con le carni pregiate tipiche della tradizione italiana e certificate dal Consorzio del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP.

L'insegna ha anche ottenuto il “Taste Excellence Award” per i Ravioli al Granchio Reale Sapori&Idee Conad, che si sono distinti per il gusto premium, la qualità dell'ingredientistica e la facilità di preparazione. L’insegna ha ricevuto infine il premio “Packaging Excellence Award” per due referenze della linea premium Sapori&Idee: panettone basso con cioccolato gold al caramello e panettone basso con amarena candita e gocce di cioccolato, classificate seconde anche nella categoria “Pasticceria e Snack”. Di questi prodotti sono stati apprezzati la presentazione premium, la chiara descrizione del prodotto e il posizionamento complessivo del marchio della gamma Sapori&Idee.

“Siamo orgogliosi che l’eccellenza dei nostri prodotti a marchio Conad sia stata riconosciuta e premiata per il secondo anno consecutivo dalla giuria dell’European Private Label Awards 2022 - afferma Alessandra Corsi, direttore marketing dell’Offerta e Mdd di Conad -. Lavoriamo ogni giorno per comprendere i bisogni dei nostri clienti, sviluppando un’offerta di marchi e linee di prodotto ampia e differenziata che possa soddisfare tutte le necessità di consumo della nostra clientela. Continueremo a lavorare in questa direzione per offrire innovazione, alta qualità e convenienza”.

Le gamme a marchio Conad hanno contributo nel 2021 in maniera sostanziale alla crescita dell’insegna. La Mdd Conad ha conquistato il 31% di quota sul totale del largo consumo confezionato a livello Italia (canale super) con un fatturato pari a 4,8 miliardi di euro, in crescita del +5,8% a valore rispetto al 2020.

'La Mdd Conad - segnala il retailer tramite nota stampa - è diventata un punto di riferimento per oltre 11 milioni di clienti, un risultato raggiunto grazie alle linee strategiche di sviluppo adottate dall’insegna: convenienza data da un rapporto tra qualità e prezzo che non teme confronti sul mercato, attenzione alla salute e al benessere del cliente, impegno per la sostenibilità, valorizzazione del servizio e consolidamento dell’offerta premium'.