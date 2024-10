Consilia amplia la gamma petfood con i Monoproteici

La linea di Monoproteici va ad arricchire l'offerta mdd di petfood di Consilia (Consorzio SUN), pensata per gani e gatti con intolleranze alimentari

Nuove referenze arricchiscono la linea mdd petfood di Consilia (Consorzio SUN) con i Monoproteici, in risposta all’aumento delle diagnosi di intolleranze alimentari nei cani e nei gatti. “Consilia -dichiara Michela Bonetti, responsabile marketing Consilia- conferma la sua attenzione al mondo degli animali d’affezione con un’integrazione importante nel PetFood. Le intolleranze alimentari sono un problema al quale non potevamo rimanere indifferenti così come quello dell’abbandono. Dallo scorso anno abbiamo infatti stretto una partnership con il portale Quattrozampeinfamiglia.it, un motore di ricerca nato per facilitare l’adozione consapevole di cani e gatti ospitati da associazioni, canili e gattili di tutta Italia”.

La linea

I monoproteici Consilia sono consigliati per cani o gatti con problemi digestivi temporanei o in fase di recupero da una malattia, per i quali il veterinario di fiducia suggerisca una dieta a base di una sola proteina fino alla guarigione o alla scoperta dell’origine dell’intolleranza.