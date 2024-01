#Gdoweekreport #Marca2024. Sostenibilità e ampliamento dell'offerta: sono i due asset su cui Consilia sta lavorando per il 2024 proponendo pack più green e nuovi prodotti

Nuove referenze lanciate nel 2023 e altre in lancio nel corso del 2024. In occasione di Marca 2024 (nello stand Selex Gruppo Commerciale), Consilia (marca del Consorzio Sun) ha presentato le novità della mdd sottolineando anche i progetti di restyling del packaging e l’ingresso di Consilia in nuove categorie. La scelta di rendere ancora più green le proprie confezioni, si allinea con le ultime tendenze di acquisto confermate anche dall’Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma che, in una recente ricerca, ha rilevato che nei prossimi dodici mesi il 40% dei connazionali aumenterà l’acquisto di alimenti e bevande con packaging sostenibile.

I risultati della mdd Consilia

Nel corso dello scorso anno, il trend di fatturato è stato superiore alla media, in particolare nei reparti freschi alimentari e nella detergenza. Particolarmente significativa è la stima in crescita della previsione di chiusura fatturato alla vendita 2023 totale (dato al 11/23), superiore ai 470 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dalla nostra marca, in un anno che è stato davvero sfidante, e ottimisti per l’anno appena iniziato: anno in cui ci aspettiamo di consolidare ulteriormente il posizionamento Consilia e di proseguire, insieme ai fornitori e con ancor maggior tenacia, in una direzione produttiva sempre più sostenibile” afferma Marco Odolini, presidente del Consorzio Sun.

In termini di sostenibilità, Consilia ha attivato progetti per eliminare il cosiddetto “over packaging”, ma anche per implementare l’utilizzo Re-Pet su imballi alimentari e flaconi per la detergenza. Le attività sono state mirate anche al rafforzamento delle politiche di controllo di filiera con l’introduzione della linea di IV gamma (da filiera controllata).

La promozione

Per comunicare questo impegno, è stata attivata la prima campagna di comunicazione Consilia, totalmente geolocalizzata e con l’utilizzo di più canali, che proseguirà nel 2024 con un nuovo e rafforzato investimento media a sostegno della marca, dei produttori e delle attività promozionali delle insegne che la distribuiscono.