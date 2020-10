Coop abbassa il prezzo delle mascherine

Negli oltre 1.600 punti di vendita Coop sul territorio italiano saranno disponibili le mascherine non più a 5 euro, come in precedenza, ma a 3 euro per un pacchetto di dieci mascherine a marchio Coop (0.30 centesimi l’una). Il gruppo ha, infatti, deciso di ridurne il prezzo per ribadire il proprio impegno "a fianco delle famiglie italiane in una situazione complessa”.

A riguardo Maura Latini, amministratore delegato Coop Italia, sottolinea: "È sempre più determinante ricorrere all’uso continuo delle mascherine che sono una delle poche misure efficaci per combattere il virus e riteniamo così facendo di metterci a servizio della collettività”.

Si tratta di un dispositivo medico che può contare su tre strati protettivi, la certificazione CE, un indice di filtrazione superiore al 98%. Su tutti i requisiti richiesti per un prodotto a marchio vigila per i dovuti controlli la Direzione Qualità di Coop Italia.