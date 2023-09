Coop Alleanza 3.0 e Food Farm 4.0 lanciano le Bontà di Parma

Dalla sinergia tra Coop Alleanza 3.0 e Food Farm 4.0 nasce la linea Bontà di Parma, in vendita negli store della provincia e realizzata con il coinvolgimento degli studenti

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, situati a Parma e provincia, saranno disponibili i prodotti contrassegnati dal marchio Bontà di Parma, realizzati in collaborazione con Food Farm 4.0, il Laboratorio territoriale per l’occupabilità della Food Valley nel settore agroalimentare. La linea comprende confettura extra di fragole; mele; zucca; marmellata d’arancia; passata di pomodoro; per la linea di prodotti bakery dolci e salati sono disponibili stick di focaccia ai cereali e semi misti; poker di farro; nuvole di meringhe; i gemelli di Fraore; biscotto Fraore; fraorette.

La gamma è il frutto di una filiera che coinvolge il mondo della scuola. I prodotti sono infatti realizzati negli spazi di Food Farm 4.0, luogo di congiunzione tra le necessità formative delle aziende del settore e la scuola. In questa operazione sono coinvolti il Polo scolastico agroindustriale Galilei-Bocchialini e l’Istituto Superiore Magnaghi-Solari. L’utile realizzato dalla vendita dei prodotti Bontà di Parma viene totalmente reinvestito nel progetto e nella struttura, per garantire continuità all’iniziativa.

“Questa partnership nasce con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni e le produzioni agroalimentari tipiche del nostro territorio, dando spazio e visibilità ai prodotti realizzati dagli studenti dell'istituto” dichiara la dirigente scolastica dell’Isiss Galilei Bocchialini, Anna Rita Sicuri. "La progettualità definisce il percorso di filiera che unisce produttore e consumatore in un legame fondamentale, in cui gli studenti, veri e propri artigiani del gusto, curano lo studio, la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la promozione del prodotto" aggiunge la dirigente scolastica dell’Istituto Superiore Magnaghi-Solari, Chiara Pontremoli.

Dove si trovano le linee Bontà di Parma

Le referenze, evidenziate da apposita comunicazione interna, di questa linea saranno in vendita nei seguenti punti di vendita Coop a Parma e provincia: gli ipercoop Centro Torri, Eurosia e le Coop Via Montanara, Via Gramsci e dal 1° ottobre anche le Coop di Fidenza e Salsomaggiore.

“Le Bontà di Parma sono il segno concreto e tangibile di come la Cooperativa voglia essere e sia parte integrante del territorio in cui opera -dichiara il vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta- con il nostro impegno quotidiano vogliamo contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e al benessere della comunità seguendo la mission cooperativa. La valorizzazione delle produzioni locali e la collaborazione con istituzioni di fondamentale importanza come quelle scolastiche danno a questa iniziativa un ulteriore valore aggiunto per il territorio, perché produzione e commercializzazione dei prodotti sono legate con un filo diretto alla formazione, e a momenti progettuali di condivisione di esperienze e conoscenze”.

La valorizzazione dei localismi

L’impegno per la crescita dei territori è tra i driver di Coop Alleanza 3.0. E questo progetto rientra in questo ambito. "Nel 2022 Coop Alleanza 3.0 ha acquistato prodotti per un valore di oltre 190 milioni euro da oltre 60 fornitori con ragione sociale nel territorio di Parma. Questo a dimostrazione di quanto sia importante per noi il territorio” dichiara la Consigliera di amministrazione, Jessica Anelli.

Le dichiarazioni

“Il successo delle vendite a marchio Bontà di Parma, che stiamo registrando presso i punti di vendita Coop in provincia, conferma che anche una struttura vocata alla formazione dei ragazzi è in grado di sviluppare con successo prodotti di qualità" spiega Luca Ruini, presidente Consorzio Food Farm ScpA.

“Formazione, territorio, qualità sono i valori chiave espressi dal progetto che vede impegnati diversi soggetti in una rete virtuosa di imprese, associazioni e migliaia di studenti. Sono gli stessi valori che caratterizzano la cooperazione” dichiara Edwin Ferrari, presidente di Legacoop Emilia Ovest.