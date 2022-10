Coop Alleanza 3.0: la crescita del master franchising

La formula del master franchising potenzia lo sviluppo di Coop Alleanza 3.0. E i risultati lo dimostrano: nel 2021 le vendite dei punti di vendita in franchising sono cresciute del 15% passando dai 693 milioni del 2020 ai 797 del 2021. Il 2022 si avvia a conclusione con un ulteriore significativo rialzo superando 1,4 miliardi. Sono i dati di cui si parlerà nel corso della convention che la cooperativa terrà a Taormina (Me), in Sicilia, fino al 27 ottobre. Quattro i partner territoriali di Coop Alleanza 3.0: in Calabria il Gruppo AZ (39 punti di vendita); in Puglia e Basilicata Tatò Paride spa (144 negozi), con Le Due Sicilie srl in Campania (34 store di cui 25 a gestione diretta e 9 affiliati) e con New Fdm spa Gruppo Radenza in Sicilia (ai 12 negozi ceduti, si sono aggiunti ulteriori 306 negozi della rete dell'imprenditore locale, di cui 40 a gestione diretta e 266 affiliati). Il master franchising è una formula che è passata dalla gestione di 36 punti vendita coinvolti nel 2017 agli attuali 484 con un volume di vendita che supererà in previsione quota 1 miliardo e 650 milioni nel 2024.

“Il percorso di valorizzazione del prodotto a marchio, di efficientamento che la Cooperativa ha intrapreso già da qualche anno, passa evidentemente per la valorizzazione di accordi di master franchising che consentono partnership importanti con alcune aziende di settore, già radicate nel territorio e con esperienza consolidata” dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello.

I manager presenti

Alla tre giorni interverranno, per Coop Alleanza 3.0, il presidente Mario Cifiello, la direttrice generale Milva Carletti, il direttore franchising sviluppo e real estate asset management Armando Strano, il direttore comunicazione e politiche sociali Enrico Quarello; per Coop Italia interverranno il presidente Marco Pedroni, l’amministratrice delegata Maura Latini e il direttore commerciale Domenico Brisigotti. A stimolare il confronto con gli imprenditori-partner anche l’intervento di Sandro Castaldo, professore Ordinario del Dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi. Presente anche lo speleologo Francesco Sauro.