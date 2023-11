Coop Alleanza 3.0 ha trasferito alla compagine sociale nel 2023 risparmi per oltre 300 milioni di euro sulla spesa quotidiana

Prosegue la strategia di rilancio di Coop Alleanza 3.0. Una strategia sempre più orientata alla ricerca della convenienza dei prodotti sugli scaffali, e di investimenti a tutela del potere di acquisto di soci e consumatori. Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumo a livello nazionale (con 2,3 milioni di soci e oltre 340 punti di vendita distribuiti in 8 delle 20 regioni italiane) in linea con quanto previsto dal Piano Strategico 2023-2027, ha trasferito alla compagine sociale, (nel 2023) oltre 300 milioni di euro di risparmio sulla spesa quotidiana. Un esempio: solo grazie all’iniziativa del paniere di 600 prodotti a prezzi scontati per i soci, partita nella seconda metà del 2022, la Cooperativa ha messo a disposizione della base sociale risparmi per oltre 20 milioni di euro.

Nel 2024 la manovra della Cooperativa sarà ancora più incisiva sul piano della convenienza per soci e consumatori, anche per contrastare il probabile incremento dei listini in entrata, dopo un trimestre di forzata quiete. Per questo, prosegue Coop Alleanza 3.0, sarà sempre più fondamentale rafforzare il rapporto con l’industria, con la quale sono costanti il confronto (al duplice livello di Cooperativa e di sistema Coop) e la ricerca delle soluzioni più idonee per il mercato.

Prodotto a marchio Coop strategico nella politica commerciale

Il rapporto con il mondo produttivo è centrale anche perché un ulteriore ramo della politica commerciale della Cooperativa è rappresentato dalla continua evoluzione del prodotto a marchio Coop: l’inserimento di nuove linee e prodotti ha l’obiettivo di consolidare i rapporti di partnership con molti dei fornitori e, allo stesso tempo, di offrire alla clientela un più ampio ventaglio di prodotti dello stesso tipo, caratterizzati da diverse fasce di prezzo ma, nel caso delle referenze a marchio coop, con tutte le garanzie di convenienza, qualità e sostenibilità che Coop da sempre offre.

In continuità con il Piano Industriale, nel 2023 Coop Alleanza 3.0 ha anche avviato un importante programma di aperture e ristrutturazioni della sua rete di punti di vendita. Traguardando il dato a fine anno, entro dicembre saranno investiti quasi 19 milioni di euro per l’ammodernamento di 18 punti di vendita (14 dei quali già conclusi) oltre ai 7,5 milioni investiti per 4 nuovi negozi: di questi, uno è già stato inaugurato mentre gli altri tre saranno aperti al pubblico entro la fine del 2023.