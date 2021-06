Coop contro le disuguaglianze di genere

Il logo Coop nelle borse in cotone disponibili nei punti di vendita dell'insegna avranno i colori arcobaleno come sostegno alla rivendicazione dei diritti della comunità Lgbtq+.

Si tratta di un’ulteriore evoluzione della campagna Close the Gap, che da marzo vede Coop impegnata nella battaglia per la riduzione di tutte le disuguaglianze di genere. L'iniziativa prevede che per ogni bag venduta, almeno 50 centesimi saranno devoluti alle associazioni Lgbtq+ del territorio, tra cui l’Arcigay per il finanziamento del progetto Stay App, una applicazione per cellulare per la segnalazione dei luoghi sicuri o insicuri per la comunità.

Questa campagna è legata allo slogan Prendi questa borsa e prendi posizione, a rimarcare l'importanza di una scelta consapevole contro le ingiustizie sociali.

"Un'iniziativa -spiega Coop- che vuole marcare, senza lasciare dubbi, quale sia il posizionamento di Coop sul tema, ma vuole anche contribuire concretamente alle varie comunità presenti nei territori di riferimento delle varie cooperative".