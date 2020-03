Coop Lombardia e LloydsFarmacia: accordo per la spesa a domicilio

Per contenere la diffusione del coronavirus, l’associazione Energie Sociali Jesurum, in collaborazione con LloydsFarmacia e Coop Lombardia, ha avviato un'iniziativa indirizzata ai cittadini milanesi che prevede la consegna gratuita dei farmaci e, per gli over 65, anche della spesa a domicilio. Se necessario, è previsto anche il ritiro della ricetta, operato da Pharmap, presso il proprio medico di medicina generale. L'iniziativa sarà disponibile per tutto il mese di marzo. Per attivare il servizio basta effettuare l'attivazione gratuita chiamando la LloydsFarmacia più vicina o utilizzare l'appLloyds.

Coop Lombardia, invece, prevede spedizioni a domicilio gratuite ed effettuabili tramite il solo inserimento del proprio codice fiscale, per gli over 65. Il servizio è disponibile grazie alla collaborazione di Supermercato24, sul sito: www.e-coop.it/web/coop-lombardia/supermercato24.