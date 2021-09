Coop Sait: a Bolzano il format di ultima generazione

Va a ritmo serrato lo sviluppo della rete di Coop Sait. Dopo l'apertura del Superstore Coop a Trento, raccontata in questo articolo, la cooperativa prosegue l'espansione nel territorio di propria competenza, il Trentino Alto Adige, con un punto di vendita realizzato a Bolzano, ancora una volta, come per le precedenti e più recenti aperture, progettato da Interstore | Schweitzer.

Il supermercato, sviluppato su una superficie di 850 mq, si trova nello storico Palais Campofranco in una delle piazze più esclusive di Bolzano, piazza Walther, all’interno di una nuova struttura commerciale.

Il concept rispecchia fedelmente quello già sperimentato e applicato nei tre store di Predazzo e Trento, caratterizzato da elementi grafici che fanno riferimento al territorio e al processo di fabbricazione dei prodotti attraverso soluzioni grafiche in store e immagini a corredo lungo le pareti.

Coop Bolzano 1 di 6

Il punto di vendita

Ad entrata di negozio è stato allestito lo spazio dedicato ai prodotti del territorio e quindi all'ortofrutta, caratterizzata da attrezzature espositive scenografiche. Questo spazio è caratterizzato da un grande "vaso” applicato sulla parete del reparto che contiene l'albero secolare Ginkgo, riproposto anche in altre aree della struttura commerciale. Tutto l'ambiente è decorato con delle grandi immagini che rimandano all’Alto Adige. Le insegne luminose in doppia lingua mettono, invece, in risalto sul perimetro i reparti serviti di panetteria, gastronomia e macelleria (presenti anche con isole refrigerate a libero servizio). I banchi sono resi distintivi dai colorati accesi e disposti in modo irregolare per enfatizzare i singoli reparti. Al centro dello store è collocato il reparto prodotti alimentari dal quale si accede, lungo un percorso circolare al reparto vini e al reparto surgelati ed infine alle casse.

L'offerta è pensata non soltanto per i residenti per i turisti ai quali l'insegna dedica articoli tipici locali e food take away.