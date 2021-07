Superstore Coop di Trento: spazi ampi e distintivi

Interstore | Schweitzer sta sviluppando per Coop a Trento e Predazzo punti di vendita con format ad hoc per esaltare l'offerta e il legame con il territorio circostante. L'ultima apertura è lo store Coop Superstore di Trento, situato in via Alcide De Gasperi 7, il terzo di una serie di progetti concepiti e realizzati dall’azienda di design e costruzione di negozi. La struttura si sviluppa su un'area di 3.600 mq e propone un’atmosfera accogliente con spazi e reparti fortemente distintivi. Il progetto integrale di tutti i negozi prevede l’impostazione di una serie di immagini in grande formato lunghe le pareti perimetrali, dedicate per ogni reparto, che accompagnano il consumatore lungo tutto il percorso ed evocano immagini di natura, aria aperta e vegetazione.

Gli spazi all'interno dello store sono volutamente ampi specie tra i corridoi per garantire un percorso confortevole e sicuro. La pavimentazione è stata realizzata con piastrelle di grande formato, nel tipico rosso Coop. A differenza dei negozi Coop di Trento e Predazzo è stata introdotta una nuova linea di banchi colorati nella zona dei serviti (panetteria, gastronomia, pesce, carne) che danno risalto al lato decorativo di tutto lo spazio. Un grande mosaico a forma di onda si estende lungo tutta la parete all’interno delle zone servite, passando, in una variazione cromatica, dal panificio attraverso la zona gastronomica, alla pescheria e fino alla macelleria.

Il concetto di 2D delle pareti è stato reinterpretato sotto l’aspetto 3D con oggetti a forma di nuvole, appesi lungo i corridoi principali come anche nel reparto ortofrutta. In questo store sarà realizzato anche un ristorante.