La rete attuale della cooperativa si articola su store di vari formati, adattati alle esigenze territoriali, con superstore, supermercati e superette. In quest’ultimo caso si tratta di negozi di vicinato, sviluppati su metrature di circa 100/200 mq, in località non presidiate da altri competitor e a rischio desertificazione in assenza di operatori commerciali. “La nostra presenza in alcune e specifiche aree geografiche del Trentino -aggiunge il presidente Renato Dalpalù- vuole essere un servizio al territorio, un sostegno al turismo e la possibilità di offrire una presenza anche in luoghi con una bassa densità di popolazione”.

Lo sviluppo dell’insegna si concentrerà su strutture e superfici più ampie in linea con il concept store appena inaugurato. “Svilupperemo la nostra crescita su due format di riferimento -spiega il presidente-. Accanto all’espansione del concept store più recente, realizzato per noi da Interstore | Schweitzer, consolideremo la presenza di un format forse meno caratterizzato per quanto riguarda le ambientazioni e il visual, ma con la stessa attenzione per l’offerta: area freschi su tutti, mdd e referenze rappresentative del territorio”.