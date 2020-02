Coronavirus: cosa stanno facendo i retailer

Come si stanno organizzando le catene di supermercati, ipermercati e discount di fronte all'emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo alcune zone del nostro Paese?

Prevale un senso di prudenza, in attesa di capire come meglio muoversi, soprattutto in Lombardia e Veneto, al momento le regioni più colpite da questa situazione, a fronte dell'adeguamento alle ordinanze delle istituzioni.

"Come Federdistribuzione - ci dice Stefano Crippa, della direzione relazioni esterne dell'Associazione- stiamo monitorando fin da ieri mattina costantemente la situazione è diamo alle aziende le info necessarie per decidere al meglio. Spetta infatti solo a loro scegliere come muoversi, nei confronti dei clienti e dei collaboratori, seguendo le ordinanze delle istituzioni".

Anche per Giorgio Santambrogio, presidente di Adm e amministratore delegato di VéGé (che vede coinvolte in prima battuta Bennet, Tosano e Vega), le catene stanno lavorando nel rispetto delle indicazioni di Governo e istituzioni regionali in attesa di ulteriori aggiornamenti, che potranno essere definiti nella mattinata di domani.

Atteggiamento in linea anche da parte di Conad, Coop, Carrefour, Selex, Despar, Pam e Sun.

"Noi di Lidl -sottolinea Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione e relazioni esterne- nelle zone della Lombardia dove sono stati identificati i contagi (per capirci i 10 Comuni della zona rossa) abbiamo rispettato l’ordinanza del ministero della salute di venerdì e chiuso sia i negozi sia il polo logistico. Stamattina abbiamo riaperto il negozio di Casalpusterlengo perché l’ordinanza comunale ci classifica come attività che eroga servizio di pubblica utilità. Per il resto siamo in contatto diretto con le autorità competenti e ci stiamo attendendo scrupolosamente alle indicazioni al fine di garantire la massima sicurezza sanitaria".

Esselunga, da parte sua, conferma il maggiore flusso di clienti nei negozi, il grande utilizzo del sito eCommerce Esselungaacasa e sottolinea l'impegno per garantire sicurezza e servizio.

Certo i negozi sono stati ovunque presi d'assalto. "Registriamo un picco nelle vendite non previsto e non usuale per il mese di febbraio -spiega Rossana Pastore, responsabile comunicazione e relazioni esterne di Carrefour Italia- con spese che privilegiano prodotti di scorta".

"Come misure preventive -continua Rossana Pastore-, oltre a quelle già richieste a livello istituzionale e attivate da subito, soprattutto nei punti di vendita (una maggiore e più frequente pulizia di casse e carrelli con detergenti disinfettanti, controllo del livello di salute del personale, disinfettanti per gli addetti in negozio a titolo di prevenzione) a livello organizzativo, stiamo suggerendo al personale di sede che proviene dalle "zone rosse" o che devono fare lunghi percorsi con mezzi pubblici (treni e metropolitane) di gestire le proprie attività in home working".

"Gli accaparramenti sono iniziati da ieri -spiega Maura Latini, amministratore delegato di Coop Italia- ma succede sempre in casi di panico: capitò la stessa cosa con la Sars e il massimo avvenne con la guerra nel golfo … Al momento i supermercati nell'ordinanza lombarda sono indicati aperti, ma con l'obbligo dell'uso delle mascherine sia per il personale sia per i clienti. Situazione molto difficile ma vedremo gli sviluppi. Incrociamo le dita e lavoriamo tutti per non far mancare i prodotti essenziali".