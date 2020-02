Coronavirus, boom dell’eCommerce: la posizione di Amazon e Netcomm

Una delle conseguenze, peraltro logiche, della diffusione del coronavirus, o Covid-19, in Italia, è stato l'aumento istantaneo di richieste di spesa online. Ce lo ha confermato Esselunga nel mondo del retail tradizionale, ma la riprova arriva anche dalle dichiarazioni di Amazon (alle prese anche con uno spiacevole sciacallaggio da parte di alcuni rivenditori) e dal Consorzio Netcomm.

"Al momento le consegne su Prime Now a Milano, Roma e Torino stanno subendo dei rallentamenti a causa dell’elevata richiesta. Stiamo lavorando per rafforzare il servizio", dicono da Amazon, che in merito invece all'incremento spropositato di prezzi venduti dai partner terzi relativi a prodotti da emergenza, quali disinfettanti e mascherine, risponde: “I partner di vendita stabiliscono i prezzi dei loro prodotti nel nostro store e abbiamo delle regole per aiutarli a definire tali prezzi in modo competitivo. Monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole”.

Come sottolinea invece Roberto Liscia, presidente Netcomm, in merito alla crescita di domanda di eCommerce in concomitanza con la diffusione del coronavirus:

"In una situazione di emergenza come quella che si trova a fronteggiare l'Italia in queste ultime ore, in particolare nell'area del Nordest, a causa della diffusione del coronavirus, è evidente che la domanda di consumo individuale, in ogni settore, sta aumentando in modo significativo. Le persone, infatti, tendono a evitare i luoghi chiusi e affollati e tendono ad applicare la cosiddetta 'distanziazione sociale', evitando di frequentare grandi magazzini, supermercati, trasporti pubblici, teatri, musei, cinema. Questo auto-isolamento, volontario o forzato, porta senza dubbio le persone, soprattutto nelle aree più sensibili, a cercare nel digitale la risposta alle necessità di approvvigionamento e di intrattenimento, attraverso gli acquisti online di beni primari (ma non solo) e la fruizione, ad esempio, di video on demand. Numerosi operatori della filiera del commercio elettronico stanno registrando una crescita spropositata della domanda, anche da parte di consumatori meno abituali, solitamente restii all'acquisto e ai pagamenti online. L'intero sistema della logistica e delle consegne, in collaborazione con le istituzioni delle zone più colpite dal virus, dovrà misurarsi con questa emergenza e garantire a tutte le persone un servizio puntuale ed efficiente."