Coronavirus Stocard: le misure a sostegno di utenti e retailer

Stocard, l’applicazione wallet che consente di digitalizzare tutte le carte fedeltà nel proprio smartphone, risponde all'emergenza coronavirus Covid-19 con alcune misure rivolte a utenti e retailer.

Innanzitutto, nella sezione Offerte dell’app, riporta le raccomandazioni del Ministero della Salute per contrastare il Coronavirus: la community di Stocard può così usufruire di infografiche molto chiare che raffigurano le istruzioni ministeriali.

Uno sguardo, poi, anche ai retailer che non appartenendo al mondo grocery sono messi in difficoltà dalle nuove politiche restrittive. Stocard ha provveduto a comunicare ai propri partner la disponibilità a sostenere il loro business con un programma di comunicazione che oltre a presentare le iniziative di supporto sui negozi fisici aperti, in via del tutto eccezionale, avrà come obiettivo quello di supportare non i negozi fisici ma gli eCommerce dei retailer.

Attraverso l’app, i cittadini possono quindi visualizzare le offerte e acquistare online sulle piattaforme dei singoli retailer. Si tratta, ad esempio, di negozi sportivi, per l’infanzia, di abbigliamento, per la casa etc. che propongono offerte online per supplire alla chiusura del negozio fisico. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale.